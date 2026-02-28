El alcalde Andrés Mijes encabezó una nueva jornada del Festival “Goles de Cabeza: Pensar en Fútbol”, que este viernes convirtió a Escobedo en punto de encuentro entre deporte, arte y pensamiento crítico, rumbo al ambiente previo al Mundial 2026.

Andrés Mijes inaugura la exposición “El arte redondo” en Escobedo

Como parte de la programación, se inauguró la exposición “El arte redondo”, integrada por 11 macrobalones intervenidos por creadores locales que reinterpretan el balón como símbolo cultural y social.

La muestra fue abierta al público por José Antonio Quiroga, Secretario Técnico del Gabinete, y transformó la Plaza Principal en una galería al aire libre donde cada pieza dialoga con el imaginario colectivo del fútbol.

Escobedo vive el Festival Goles de Cabeza con exposición “El arte redondo” (cortesía)

Las familias podrán visitar la exposición hasta el domingo 1 de marzo y apreciar los balones de dos metros de diámetro, trabajados con acrílico, esmaltes, resinas y técnicas mixtas.

Entre las obras destacan:

“Corona de Alas y Gloria”, de Soraya de León y Soraya Quiroga

“La pasión se siente”, de Paco Reyes

“De patear una piedra”, de Ácaro

“Triunfo”, de Mar Botello

“IA”, de Salvador Díaz;

“Nido”, de Frank David Valdés

“Reflejos”, de Alejandro Guerrero

“Chanate”; “¿A dónde se fueron?”, de Paola Picón

“Color en juego”, de Verónica Vázquez Orozco

“Charlieball Blau”, de Roberto Carlos Treviño Rodríguez

Balón colectivo “El arte es de todos y para todos”

La agenda incluyó el conversatorio “Jugadas de Pared: La Fuerza de las Mujeres”, donde participó Gabriela Batocletti, reconocida por dirigir equipos varoniles en la Kings League Américas con Persas FC y en la Queens League.

Acompañada por la periodista deportiva Olga Trujillo, reflexionó sobre los avances y desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo, tanto en la dirección técnica como en el periodismo y la gestión.

La noche culminó con la presentación de JLB y Compañía, que puso a bailar a las familias asistentes y reforzó la idea de que el fútbol también se vive desde la música y la celebración colectiva.

El festival continuará el fin de semana con una charla del escritor y periodista Juan Villoro y el cierre musical a cargo de Gran Silencio.

La programación completa está disponible en las redes oficiales del Gobierno Municipal de Escobedo, @gobescobedo.