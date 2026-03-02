El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó el cierre del Festival “Goles de Cabeza: Pensar en Fútbol”, evento que durante siete días convirtió al municipio en una fiesta con más de 40 actividades rumbo al Mundial 2026.

Andrés Mijes destaca identidad y comunidad rumbo al Mundial 2026

Durante el cierre del evento, asistieron periodistas, exfutbolistas internacionales, jugadores locales y especialistas, quienes compartieron sus experiencias, análisis y pasión por el fútbol.

Goles de Cabeza en Escobedo reunió más de 40 actividades en siete sedes durante una semana (cortesía)

El presidente municipal estuvo acompañado por su familia, donde bajó el telón de una semana llena de cultura y actividades para señalar que el balón no solo se juega en la cancha, sino que también circula en las ideas, se pinta en murales, se debate en libros y se canta a todo pulmón.

“Sé que ustedes y yo estamos listos para saltar a la cancha y ganar. Porque cuando un pueblo tiene identidad, reglas claras, seguridad y comunidad, no solo organiza un festival o un mundial, construye historia, construye el mejor Nuevo León de la historia” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, destacó que este tipo de eventos son gracias al modelo de la 4T Norteña, que se sostiene en “dos piernas y en un balón monumental el capitalismo social norteño”, asegurando que este modelo une a las empresas y a la comunidad para marcar un bienestar colectivo, avanzando con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como cierre del evento, el grupo regiomontano El Gran Silencio se hizo presente en el escenario para interpretar temas como Dormir Soñando, Tonta canción de amor, Cumbia Lunera y Super Riddim Internacional, canciones que pusieron a bailar y a cantar a más de un asistente.

Con estos eventos, la administración de Andrés Mijes se compromete a seguir impulsando eventos y estrategias que beneficien a la población, enmarcadas con el inicio del Mundial 2026.