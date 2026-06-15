Andrés Mijes recorrió este domingo la zona norte de Nuevo León, donde visitó comunidades de Los Ramones, la presa El Cuchillo y el municipio de China, desde donde aseguró que la Transformación implica cercanía con la gente y criticó la ausencia del gobierno del Estado.

Ante los habitantes de la comunidad del Ejido, El Carrizo, Andrés Mijes lamentó que las inversiones que presume el gobernador Samuel García no se reflejen en mejores condiciones para las familias de la región.

Además, señaló que las acciones emprendidas por el gobernador Samuel García evidencian una falta de sensibilidad hacia la ciudadanía.

Dinero sí hay, dinero siempre ha habido, lo que no tiene este Gobierno es cariño por la gente, no saben lo que las familias batallan, por eso, yo vengo a dejar mi corazón y mi palabra, palabra de norteño para defender la Transformación Andrés Mijes

Andrés Mijes lamentó que las inversiones que presume el gobernador Samuel García no se reflejen en mejores condiciones para las familias de la región.

Falta de planeación y sensibilidad del Gobierno del Estado de NL impide condiciones para el turismo

Posteriormente, Andrés Mijes visitó la presa El Cuchillo, en donde señaló que la falta de planeación y sensibilidad del Gobierno del Estado ha impedido que este espacio cuente con condiciones óptimas para potencializar el turismo local y generar más fuentes de empleos.

Como ejemplo, mencionó la ausencia de una rampa adecuada para el acceso de embarcaciones, situación que afecta directamente a los pescadores y usuarios que dependen de esta actividad.

Además, por la tarde Andrés Mijes sostuvo un diálogo directo con habitantes del municipio de China, donde escuchó sus principales necesidades, de las cuales destacan la creación de más espacios de educación superior, la mejora de vialidades y conexiones carreteras, el fortalecimiento del transporte público y una mayor infraestructura hospitalaria y de salud.

Durante esta gira, Andrés Mijes expresó su intención de convertirse en el Coordinador de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.