El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó la entrega de los trabajos de reconstrucción asfáltica en la Colonia Nueva Esperanza. Una obra clave para transformar la movilidad en el sector y dignificar el entorno de las familias del poniente.

El edil reafirmó su compromiso de trabajar bajo los principios del Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y garantizar que el crecimiento de la ciudad se traduzca en bienestar directo para todas las comunidades.

Andrés Mijes consolida la 4T Norteña con el Programa Integral de Pavimentación

La finalización de estas obras forma parte de una estrategia mayor de pavimentación en avenidas y colonias. Además de la carpeta asfáltica, se realizó el remozamiento total de una plaza pública y ya se trabaja en la modernización de la Unidad Deportiva local.

El munícipe destacó que estas mejoras son posibles gracias al pago oportuno del predial.

Venimos a hacer obras para la gente que confía en nosotros, queremos que sepan que van a encontrar nuestro respaldo en obras y es parte de las políticas públicas de la 4T Norteña. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda, y vecinos del sector, el alcalde procedió al retiro de trafitambos en la calle Andrés Montoya. Esta arteria es fundamental por ser una de las de mayor afluencia en la zona.

Con estas acciones, la inversión en infraestructura vial se mantiene como una prioridad para elevar la calidad de vida en Escobedo.