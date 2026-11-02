El Gobierno de Escobedo realizó la primera de las dos jornadas de Mictlán 2026, una celebración dedicada al Día de Muertos que reunió a familias en una noche de música, danza, teatro y distintas expresiones artísticas.

Durante el evento, el secretario técnico de Gabinete, José Antonio Quiroga Chapa, y el secretario de Cultura, Educación y Recreación, Hugo Espiricueta, recorrieron los espacios donde se desarrollaron las presentaciones preparadas para promover las tradiciones mexicanas y la convivencia familiar.

Mictlán Escobedo 2026 reúne música, danza y teatro por el Día de Muertos

La primera jornada comenzó con la participación del Taller de Música de la Casa de la Cultura, el Grupo de Danza Jazz y el Grupo de Saxofonistas, cuyos integrantes mostraron su talento ante las familias asistentes.

El programa también incluyó una puesta en escena teatral y la presentación del Ballet Folclórico Itze, agrupaciones que aportaron música, color y expresiones tradicionales a la celebración.

Durante la actividad, José Antonio Quiroga Chapa invitó a la ciudadanía a participar en la segunda jornada de Mictlán, programada para el 2 de noviembre.

Los invitamos a que este lunes 2 de noviembre vengan a disfrutar del Mictlán en Escobedo. Empezaremos a las 6:00 de la tarde; es un evento muy bonito que vale la pena venir a disfrutarlo en familia. José Antonio Quiroga Chapa

Desfile de carros alegóricos y concurso de catrinas cerrarán Mictlán Escobedo

La segunda jornada comenzará a las 18:00 horas, en el cruce de las avenidas Santa Bárbara y Raúl Salinas. Desde ese punto partirá un recorrido que avanzará por la avenida Raúl Caballero hasta llegar a la Presidencia Municipal.

Durante el trayecto se realizará un desfile de carros alegóricos. Al llegar a la sede municipal, las familias podrán disfrutar de espectáculos artísticos, el concurso de Catrinas y Catrines y la presentación acrobática “Almas en movimiento”.

Con estas actividades, el Gobierno de Escobedo busca promover las expresiones artísticas y contribuir a la preservación de las tradiciones mexicanas, mediante espacios de encuentro y convivencia para personas de todas las edades.