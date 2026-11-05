El Gobierno de Escobedo puso en marcha un programa de bacheo en Escobedo para reparar las afectaciones en el pavimento de la colonia Praderas de San Francisco, luego de que diversas fugas de aguas negras provocaran daños en las vialidades.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, las cuadrillas municipales comenzaron los trabajos principalmente sobre la avenida San Pedro, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Escobedo realiza trabajos de bacheo (cortesía)

Realizan recorridos para identificar daños en el pavimento

Como parte de las acciones de reparación de pavimento, personal de la dependencia realizó recorridos por calles y avenidas de la colonia para verificar el estado de la carpeta asfáltica.

Estas labores también permiten atender los reportes ciudadanos y dar seguimiento a situaciones que puedan representar algún riesgo para quienes transitan por la zona. El programa busca mejorar las vialidades de Escobedo y contribuir a la seguridad vial y la movilidad de las familias.

Escobedo realiza trabajos de bacheo (cortesía)

¿Dónde reportar baches en Escobedo?

El municipio invitó a la ciudadanía a reportar baches o daños en el pavimento a través del Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo.

Las personas pueden comunicarse al teléfono 81 8384 5901 para informar sobre afectaciones en calles y avenidas.

Con estas intervenciones, el Gobierno municipal busca mantener las vialidades en mejores condiciones, atender las necesidades de la población y fortalecer la movilidad en Escobedo.