Tras la inauguración de la exposición “Love, Love, Love: Amor a la Camiseta”, Andrés Mijes dio el silbatazo inicial a las actividades en el marco del Mundial 2026 en Escobedo, con el objetivo de mantener una visión de identidad, cultural, pensamiento y participación social, señalando que el mundial no solo se vive en los estadios.

Durante el Festival Goles de Cabeza, el alcalde señaló que el Mundial se organiza con planeación seria, coordinación metropolitana, infraestructura estratégica, movilidad eficiente y seguridad sólida, asegurando que Nuevo León tiene la oportunidad de demostrar que sabe “jugar en equipo y competir al más alto nivel”.

Escobedo será epicentro cultural del 23 de febrero al 1 de marzo

Andrés Mijes señaló que Escobedo cuenta con inversiones estratégicas, generación de empleos y 3 mil millones de pesos garantizados en inversión para seguridad, lo que fortalecerá la confianza ciudadana y el desarrollo regional. Asimismo, subrayó que el Mundial 2026 debe convertir a Nuevo León en su mejor versión, siendo coordinado, competitivo, culturalmente vivo y con visión a largo plazo.

Nuevo León busca consolidarse como sede competitiva del Mundial 2026 (cortesía)

En este contexto, Mijes dio a conocer que el municipio ofrecerá una semana de actividades para comenzar con la celebración del Mundial 2026, por lo que del 23 de febrero al 1 de marzo, se realizarán conferencias, exposiciones, obras de teatro, proyecciones y espectáculos musicales, actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y aficionados al fútbol de todo Nuevo León y México.

El mandatario estatal estuvo acompañado por Bárbara Herrera, presidenta del Comité del Bicentenario del General Mariano Escobedo, Gerardo Bustamante, dueño de la exposición Épica, y por el ex portero Andoni Zubizarreta, donde señaló que los actores Hugo Santos y Fernando Lozano, de la mano con Hernán Galindo, traerán la puesta en escena “No era penal”.

Nuevo León busca consolidarse como sede competitiva del Mundial 2026 (cortesía)

Asimismo, se proyectarán documentales futbolísticos, una gala fílmica conducida por el primer actor Rodrigo Murray. Además, se llevará a cabo una exposición fotográfica que mostrará los mejores momentos del balompié. Mientras que en el ámbito musical participarán El Gran Silencio, así como JLB y Compañía.

Finalmente, Andrés Mijes hizo un llamado a la población para sumarse a las actividades previas al Mundial de Fútbol y recordó que la cartelera completa podrá ser consultada a través de las redes sociales del Gobierno de Escobedo @gobescobedo.