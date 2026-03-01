La International Football Association Board (IFAB), asociación que determina las reglas del campo de juego, confirmó que el VAR revisará tiros de esquina y segundas amarillas en el Mundial 2026 con el objetivo de que se pierda menos tiempo en los partidos.

Los cambios del IFAB entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2026 en el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo serán los cambios para el Mundial 2026 contra la pérdida de tiempo?

De acuerdo con la IFAB, se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y los saques de puerta y de 10 segundos para las sustituciones. Cuando el árbitro determine que un saque de banda ha superado esos cinco segundos, se dará el saque de banda al otro equipo y, cuando ocurra en un saque de puerta, se concederá un córner para el rival.

En el caso de los cambios, si el futbolista tarda más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto tendrá que esperar para entrar hasta el próximo parón del juego, por lo que dicho equipo tendrá que jugar con uno menos durante unos instantes.

Mundial 2026 tendrá nuevas reglas contra pérdida de tiempo. (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

Otra de las reglas autorizadas por la IFAB será que cuando un futbolista tenga que ser atendido por una lesión y abandone el campo, tendrá que permanecer fuera del juego durante un minuto.

¿Nuevas reglas llegarán a las ligas del mundo?

Las nuevas reglas aprobadas por la IFAB iniciarán en el Mundial 2026, el cuál organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Tras finalizar el Mundial 2026, las nuevas reglas comenzarán a entrar en vigor en la temporada 2026-2027.