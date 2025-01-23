Autoridades de Nuevo León enfrentan un grave deterioro en la calidad del aire del Área Metropolitana de Monterrey.

Esto, con niveles históricos de partículas PM2.5 registrados en 2024.

Por ello, diversos grupos vecinales y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire solicitaron la intervención urgente de las autoridades ambientales de Nuevo León.

Clausuran Zinc Nacional

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente clausuró el Zinc Nacional al detectar plomo, cadmio y arsénico en viviendas y escuelas cercanas .

En tanto, el gobierno de Nuevo León colabora con Pemex para asegurar que la refinería de Cadereyta cumpla con normativas ambientales, protegiendo la salud pública y los empleos locales.

Riesgos de las partículas PM2.5

Senadores de Morena exigieron al gobierno estatal y a las empresas informar periódicamente sobre la importación de desechos peligrosos.

Las partículas PM2.5, reconocidas por la OMS, agravan enfermedades respiratorias y cardiovasculares , afectando especialmente a niños, adultos mayores y comunidades densamente pobladas.

Impacto de la exposición prolongada

La exposición prolongada a partículas contaminantes, especialmente con metales pesados, aumenta los riesgos de daños al sistema nervioso, desarrollo infantil y salud renal .

Este problema exige acciones inmediatas para proteger a las poblaciones vulnerables.

Nuevo León lanza medidas para combatir la contaminación

En respuesta a la crisis por contaminación de metales pesados, las autoridades de Nuevo León anunciaron la próxima implementación de estrategias para reducir la contaminación ambiental.

Esto, además de mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, priorizando el bienestar de sus ciudadanos.