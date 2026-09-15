La contaminación ambiental es la sexta causa de muerte en México, mientras que a nivel mundial ocupa el segundo lugar, así lo confirmó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con un estudio del Consejo Internacional de Transporte Limpio, cerca de 19 mil 600 personas murieron de forma prematura en 2024 y la causa estaría relacionada con la exposición a la contaminación.

Semarmat confirma que contaminación ambiental es la sexta causa de muerte en México y la segunda en el mundo

En entrevista con López-Dóriga, Sergio Hernández, director general de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire de la Semarnat, confirmó la gravedad de la contaminación ambiental en el país.

Contaminación ambiental es la sexta causa de muerte en México y la segunda en el mundo (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

La Semarnat reconoció que, aunque México ha registrado una mejora en la calidad del aire respecto a las décadas de 1980 y 1990, todavía existen problemas importantes que resolver.

Sergio Hernández detalló que ya se han implementado acciones que buscan reducir la contaminación ambiental en México y se trabaja en normas, a fin de garantizar más aire limpió en las ciudades.

Entre las acciones mencionadas por Sergio Hernández destaca una norma publicada este año para regular las emisiones de vehículos no carreteros, como la maquinaria utilizada en obras de construcción.

Además, se trabaja en una regulación para controlar por primera vez las emisiones contaminantes de las motocicletas, cuyo número en el país habría aumentado de aproximadamente 2 millones a 10 millones de unidades.

Sobre el programa Hoy No Circula, el funcionario consideró necesario revisar las medidas implementadas históricamente, debido a que actualmente numerosos vehículos están exentos de la restricción.

Explicó que el crecimiento del parque vehicular también representa un reto, pues tan solo en el Valle de México se estima una circulación de 5.5 millones de autos a diario, por lo que se busca incentivar el uso del transporte público.

De acuerdo con el funcionario de la Semarnat, el gobierno de México ya trabaja en alternativas de electromovilidad, a fin de reducir los contaminantes y que estos dejen de afectar la salud de los mexicanos.