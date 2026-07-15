El Gobierno de Nuevo León informó que trabaja en la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para hacer frente a la disminución de recursos que afectó a los municipios durante el segundo trimestre de 2026.

La medida fue acordada durante la más reciente sesión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, realizada a finales de junio, y contempla la implementación de un mecanismo financiero coordinado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

FEIEF busca compensar reducción de participaciones federales

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Nuevo León, durante el segundo trimestre de 2026 la Recaudación Federal Participable registró una disminución generalizada, situación que redujo automáticamente los recursos destinados a las entidades federativas y, en consecuencia, a los municipios.

Además, se señaló que el presente ejercicio fiscal enfrenta desafíos adicionales debido a la ausencia de un presupuesto aprobado, en un contexto marcado por condiciones económicas externas que impactan las asignaciones federales.

Ante este escenario, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) será utilizado para gestionar los recursos faltantes y compensar de manera automática la reducción registrada en las participaciones.

El Gobierno de Nuevo León también explicó que para poner en marcha este esquema todas las entidades federativas aceptaron participar en el mecanismo y comunicaron formalmente su adhesión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La estrategia busca fortalecer la estabilidad financiera de estados y municipios frente a variaciones en la recaudación federal, permitiendo una respuesta más rápida ante reducciones inesperadas en los ingresos.

Comité Técnico deberá ratificar acuerdos para liberar recursos

La entrega de recursos provenientes del FEIEF dependerá de que el Comité Técnico del Fideicomiso ratifique formalmente los acuerdos aprobados por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Una vez concluido este proceso, que incluye la recepción de cartas de aceptación y la instrumentación del modelo financiero acordado, podrán realizarse las transferencias correspondientes a las entidades federativas para compensar la disminución de las participaciones federales y reducir el impacto en los municipios.