Monterrey reunió a 2 mil corredores en la edición más reciente de su carrera 21K con temática mundialista, un evento que promovió la activación física, la convivencia social y el entusiasmo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La competencia partió de las inmediaciones del Palacio Municipal y recorrió la vía deportiva y calles aledañas, en una jornada donde la ciudadanía se apropió del espacio público.

Monterrey impulsa ambiente mundialista con carrera 21K

El evento buscó fortalecer el sentido de identidad y expectativa rumbo al Mundial 2026, con una ambientación inspirada en la justa internacional, integrando elementos visuales y dinámicas temáticas.

La carrera contempló categorías por rama y grupos de edad, incluyendo clasificación general y modalidad para personas con discapacidad, promoviendo una participación incluyente y accesible para distintos sectores de la población.

Para garantizar una jornada sin incidentes, se contó con el apoyo de corporaciones de seguridad, protección civil y servicios de emergencia.

Al finalizar, se realizó la premiación de las distintas categorías, reconociendo el desempeño de las y los participantes en un ambiente de celebración deportiva y convivencia comunitaria.

Con este tipo de actividades, Monterrey continúa impulsando la cultura deportiva, fomentando hábitos saludables y consolidando el uso del espacio público como punto de encuentro ciudadano.