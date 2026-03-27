Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Monterrey, autoridades presentaron el proyecto “Sendero Seguro Mundialista”, con el que se implementarán acciones para mantener mayor seguridad en los corredores peatonales más transitados de la capital.

Implementan corredor seguro entre parques España y Fundidora

Este sendero se ubica en el Puente Verde, el cual conecta con los parques España y Fundidora, con el objetivo de consolidarse como un corredor seguro para que las familias puedan acceder a las zonas más turísticas de Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, entre las acciones para prevenir delitos, se encuentra:

Reforzamiento del alumbrado público

Instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de monitoreo municipal

Incremento de recorridos de vigilancia

De igual manera, se explicó que el Sendero Seguro contará con señalización bilingüe con contacto de emergencias y atención, para que tanto visitantes nacionales como internacionales puedan conocer los canales de apoyo.

Sendero Seguro Mundialista refuerza la seguridad en el Puente Verde (cortesía)

Asimismo, Monterrey avanza en la recuperación y mejora de espacios públicos, integrando infraestructura, tecnología y coordinación institucional para ofrecer entornos urbanos más seguros y funcionales para la ciudadanía.

Con el Sendero Seguro Mundialista, Monterrey reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la seguridad en la ciudad, priorizando entornos accesibles, iluminados y monitoreados que favorezcan una movilidad más segura y confiable.