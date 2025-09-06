La tarde del miércoles 3 de septiembre, policías de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, atropellaron al parecer de manera intencional, a un perro que murió en el lugar de los hechos.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, el incidente protagonizado por los uniformados tuvo lugar sobre la calle Cristobal Sánchez de Guevara, en la colonia Hacienda Fundadores.

El caso de los policías en San Juan del Río que atropellaron y mataron a un perro, y del que existe un video que circula en redes, ha desatado la indignación de los poblares.

Policías en San Juan del Río atropellaron y mataron a un perro

Autoridades de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, iniciaron una investigación en contra de un par de policías que atropellaron y mataron a un perro en la colonia Hacienda de Fundadores.

Lo anterior debido a que por medio de redes sociales, los dueños del perrito compartieron un video captado por una cámara de vigilancia, en el que se muestra el momento de los hechos.

En la grabación, se puede apreciar que el animal estaba acostado a media calle, a pesar de lo cual los policías que circulaban en la patrulla ER-946A1, no bajaron su velocidad y mucho menos frenaron.

Debido a ello, la unidad pasó por encima del perro de quien se reporta, murió de forma casi instantánea en el lugar debido a las heridas que sufrió tras ser atropellado por los uniformados.

A pesar de lo ocurrido, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río responsables del incidente, no detuvieron su marcha y continuaron con su camino como sin nada.

Muerte de perro atropellado por policías de San Juan del Río desata indignación

El caso del perro que murió tras ser atropellado por policías de San Juan del Río ha generado gran indignación entre pobladores del municipio y usuarios de redes sociales que exigen justicia por los hechos.

En torno a ello, el Secretario de Seguridad Pública de San Juan del Río, Orlando Chávez Landaverde, declaró que si bien de momento los policías están de descanso, está por definirse qué acciones se aplicarán por lo ocurrido.

Cabe destacar que en Querétaro, atropellar deliberadamente a un perro puede ser considerado maltrato animal con agravantes y está tipificado como delito desde la reforma a la Ley de Bienestar Animal en julio de 2025.

En caso de demostrarse que los uniformados actuaron de forma alevosa, es posible que se dé inicio a un proceso penal por crueldad animal agravada, cuya sanción puede incluir las siguientes penas:

Multas de hasta 500 UMAS, es decir más de 56 mil pesos

Prisión de 1 a 3 años

Procedimientos administrativos ante el Consejo de Honor y Justicia