Una balacera se registró hoy martes 19 de agosto de 2025 en una casa de la colonia Felipe Ángeles de Culiacán, en el estado de Sinaloa; te damos todos los detalles del hecho que dejó tres muertos.

De acuerdo con la información, la balacera se desató poco antes de las 9:30 de la mañana al interior de una casa, ubicada en la calle Artículo 123 de la colonia Felipe Ángeles en Culiacán, Sinaloa.

Este ataque armado dejó tres personas muertas y una más resultó herida por disparos de arma de fuego, dicho hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital para ser atendido.

Culiacán, Sinaloa hoy 19 de agosto 2025: Reportan 3 muertos tras balacera en casa de colonia Felipe Ángeles

La mañana de hoy martes 19 de agosto 2025 se reportó una balacera al interior de una casa de la colonia Felipe Ángeles, ataque armado que resultó en tres muertos y una persona herida.

Alrededor de las 9:30 de la mañana, sujetos armados llegaron al domicilio a bordo de dos vehículos y dispararon en repetidas ocasiones contra la casa en la colonia Felipe Ángeles y los habitantes de la misma.

Según los reportes, durante la balacera se utilizaron fusiles automáticos de distintos calibre y los sujetos que dispararon contra la casa en la colonia Felipe Ángeles se dieron a la fuga.

La información indica que la víctimas de esta balacera en Culiacán, Sinaloa, son dos hombres y una mujer y la persona herida fue otro hombre, quien fue identificado como Edgar, de 39 años de edad.

Reportan balacera hoy en Culiacán, Sinaloa. (Cortesía)

Culiacán, Sinaloa hoy 19 de agosto 2025: Autoridades aseguraron casa de colonia Felipe Ángeles, donde ocurrió la balacera

Tras la balacera reportada en una casa de la colonia Felipe Ángeles, las autoridades aseguraron el domicilio para la recolección de evidencia y el levantamiento de las tres personas asesinadas.

Asimismo, agentes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la colonia Felipe Ángeles para encontrar a los responsables del atentado.

Las autoridades de seguridad en Culiacán, Sinaloa, indicaron que ya son dos mujeres asesinadas en menos de 24 horas, la primera fue ejecutada en la colonia Villa Bonita.