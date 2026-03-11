En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la asociación MUSICA (Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad) presentó una antología de publicaciones que documenta la creciente participación femenina en el sector técnico.

La Infraestructura de la Calidad abarca disciplinas estratégicas como la metrología, normalización y acreditación. MUSICA agrupa a especialistas de la academia, el gobierno y el sector privado con el propósito de integrar la perspectiva de género en estas áreas fundamentales para la protección del consumidor.

MUSICA impulsa estrategias para la igualdad sustantiva en México

Como parte de las actividades del 8M, la asociación lanzó dos documentos especializados: un diagnóstico estadístico sobre la presencia de las mujeres en el ramo y una guía con medidas para fomentar la igualdad sustantiva. Estos textos buscan erradicar la discriminación en los centros de trabajo de alta especialización técnica.

Por su parte, la presidenta de MUSICA, María Isabel López Martínez, presentó su libro “Mujeres transformando la infraestructura de calidad”. La obra rinde homenaje a las profesionales que han forjado el sistema de calidad en el país, demostrando la capacidad femenina para generar conocimiento científico y técnico de alto impacto.

Durante la presentación, la senadora Martha Lucía Mícher advirtió que persisten brechas significativas, pues solo tres de cada diez profesionales en áreas STEM son mujeres. Asimismo, resaltó que la reciente reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum es un paso histórico para garantizar la equidad.

María Isabel López Martínez destaca avances de las mujeres en el sistema de calidad (Cortesía)

Desde la Secretaría de Economía, se informó que la participación laboral femenina sigue por debajo del nivel masculino, representando el 41% de la población ocupada. Lograr la igualdad en el sector técnico no solo es un acto de justicia, sino una pieza clave para potenciar el crecimiento económico nacional.

Finalmente, líderes del Centro Nacional de Metrología y la entidad mexicana de acreditación (ema) reafirmaron su compromiso de elevar al 50% la presencia de mujeres en sus organismos. La labor de MUSICA continúa siendo el motor principal para construir un sistema de calidad inclusivo, profesional y con visión de futuro.