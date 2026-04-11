La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conmemoró los 107 años del asesinato de Emiliano Zapata, con el respaldo de sus descendientes y del pueblo de Morelos.

“Hoy recordamos el cruel y vil asesinato de Emiliano Zapata. Zapata encarnó el coraje de quienes no tienen nada, pero lo arriesgan todo por un mañana más justo”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Desde la Ex Hacienda de Chinameca, en Morelos, Claudia Sheinbaum conmemoró el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, de quien dijo fue vilmente asesinado hace 107 años.

Claudia Sheinbaum conmemora a Emiliano Zapata a 107 años de su muerte

En conmemoración al aniversario luctuoso del Caudillo del Sur, Claudia Sheinbaum realizó una Guardia de Honor junto al nieto de Emiliano Zapata, Isaías Manuel René Manrique.

A su vez, Claudia Sheinbaum fue arropada por los morelenses, tanto en la conmemoración como en la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas en Ayala, junto a la gobernadora de Morelos.

El 10 de abril conmemoramos el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. ¡Zapata vive en el corazón del pueblo de México y en el humanismo mexicano! pic.twitter.com/jgX2n5fsac — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 11, 2026

Tal como destacó Claudia Sheinbaum, los ideales de Emiliano Zapata siguen trabajando en la Cuarta Transformación porque a 107 años de su asesinato, su legado sigue vivo.

Claudia Sheinbaum agregó que Emiliano Zapata persiste en cada comunidad que defiende su territorio y en cada campesino que trabaja la tierra con orgullo y esfuerzo.

Por dicha razón, el movimiento que encabeza es uno en el que el pueblo manda y que busca honrar a Emiliano Zapata sin olvidar el origen de su lucha, que es combatir los privilegios.

“Zapata está en el corazón del pueblo de México. Hoy después de tantos años de su asesinato, su legado sigue vivo”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Claudia Sheinbaum explicó que en el Humanismo Mexicano, Emiliano Zapata es una inspiración que recuerda que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo.

Claudia Sheinbaum destaca entrega de certificados a propietarias en Morelos

Durante la conmemoración a Emiliano Zapata, Claudia Sheinbaum también destacó la entrega de certificados a propietarias de tierras, ya que el zapatismo también se construyó con mujeres.

Esto lo resaltó también con la creación del Museo de las Mujeres Zapatistas en Ayala, previamente inaugurado, en la casa en la que se casó Emiliano Zapata con Josefa Espejo.

Claudia Sheinbaum señaló en este punto que es un reconocimiento a las mujeres, a quienes son presidentas de Comisariados Ejidales y Comunales, así como a su labor y derechos e históricos.