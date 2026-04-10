La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo hoy jueves 9 de abril un emotivo encuentro con Elena Poniatowska, a quien se refirió como “su escritora favorita”.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Elena Poniatowska tuvo lugar en los salones de Palacio Nacional, en donde también estuvo presente Jesusa Rodríguez.

Sheinbaum recibe visita de Poniatowska y Jesusa Rodríguez en Palacio Nacional

A través de un video en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que recibió este jueves una visita especial en Palacio Nacional de la escritora Elena Poniatowska, quien acudió acompañada de Jesusa Rodríguez.

Sheinbaum destacó el encuentro con “su escritora favorita”, a quien calificó como “una mujer comprometida” con las causas del pueblo de México y con las propias mujeres.

“Mi escritora favorita”: Sheinbaum en emotivo encuentro con Poniatowska (Claudia Sheinbaum)

La presidenta se dijo feliz de estar junto Elena Poniatowska, agradeciendo que la visitara en Palacio Nacional.

Por su parte, la escritora dejó ver su emoción de estar reunida junto a Sheinbaum, a quien reconoció el logro de convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Sheinbaum recordó diversos momentos que ha vivido junto a Poniatowska, como los eventos del expresidente AMLO en donde ambas coincidieron.

Jesusa Rodríguez también externó su felicidad, al señalar que se encontraba junto a “sus dos estrellas máximas”.

La activista se refirió a Sheinbaum y Poniatowska como “su guía y su ejemplo”, remarcando que se encontraba viviendo -junto a ellas- momentos que forman ya parte de la historia de nuestro país.