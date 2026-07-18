Luego de que 4 integrantes de su familia fueron asesinados en una masacre en el municipio de Jonacatepec, Morelos, una niña logró sobrevivir pese a que también fue apuñalada por los atacantes.

Fue la noche del 15 de julio cuando a decir de la menor de edad, varios sujetos armados entraron a su casa en la colonia La Capilla y la agredieron a ella y a toda su familia.

Derivado del ataque con armas punzocortantes, 4 integrantes de la familia murieron, sin embargo, la niña sobrevivió a la masacre y permaneció 48 horas escondida en su casa.

Niña sobrevivió a masacre en Jonacatepec; sujetos armados mataron a su familia

Autoridades del estado de Morelos iniciaron una investigación por el asesinato de 4 personas integrantes de una familia, que fueron atacadas dentro de su propia casa en Jonacatepec.

El caso se dio a conocer luego de que una niña denunció los hechos y relató que ella también fue agredida durante la masacre, pero sobrevivo a pesar de las heridas que sufrió.

Medios locales refieren que la menor de edad presenta heridas por arma punzocortante en uno de sus brazos y en el abdomen, por los que se le brinda la atención médica correspondiente.

Masacre en Jonacatepec, Morelos (Especial)

Asimismo, se informa que al denunciar lo ocurrido, la niña explicó que la noche del miércoles 15 de julio, varios hombres entraron por la fuerza a su casa y atacaron a toda su familia.

Durante los hechos, los sujetos apuñalaron a su padre, a su madre y sus 2 hermanas de 6 y 17 años de edad, quienes murieron debido a las lesiones que sufrieron.

Sobreviviente de masacre se escondió 48 horas

En su narración sobre lo ocurrido durante la masacre en la que su familia fue asesinada en su casa en Jonacatepec, la menor de edad resaltó que pasó 48 horas escondida en su propia casa.

Los reportes refieren que luego de ser apuñalada, la menor logró escabullirse y resguardarse en un sitio específico del domicilio, donde permaneció casi 2 días para salvar la vida.

Fue hasta la mañana del viernes 17 de julio cuando al considerar que ya no había peligro, que decidió salir a la calle y solicitó ayuda a sus vecinos que pidieron el apoyo de las autoridades.

Al llegar al sitio, policías municipales confirmaron la presencia de 4 cuerpos sin vida de los padres y hermanas de la menor, mientras paramédicos la estabilizaron y la trasladaron a un hospital de la región.

Por el caso, el Ejército Mexicano y la Policía de Morelos montaron un cerco de resguardo alrededor de la casa en Jonacatepec mientras Semejo levantó los cuerpos y la fiscalía estatal inicio las investigaciones.