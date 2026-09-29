Morelos reportó una disminución de 51.5 por ciento en homicidio doloso y de 17.02 por ciento en robo de vehículos, informó la gobernadora Margarita González Saravia durante la Séptima Reunión Interestatal de Coordinación en materia de Paz y Seguridad.

El encuentro se realizó este 28 de septiembre en Morelos y fue encabezado por la gobernadora, quien recibió a autoridades de seis estados y de la Ciudad de México para revisar los desafíos de seguridad de la región y fortalecer el trabajo conjunto.

La reunión se realiza cada dos meses y funciona como un espacio para compartir información, revisar resultados y coordinar acciones ante delitos que requieren atención más allá de las fronteras estatales.

Margarita González Saravia destaca reducción de homicidios y robo de vehículos en Morelos

Al finalizar la reunión, Margarita González Saravia informó que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, Morelos registró una reducción de 51.5 por ciento en homicidio doloso y de 17.02 por ciento en robo de vehículos.

La gobernadora también dio a conocer que entre julio y septiembre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025, las órdenes de cateo aumentaron 52.94 por ciento, mientras que las órdenes de aprehensión registraron un incremento de 16.39 por ciento.

Como parte de las acciones de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, se reportó además la recuperación de 581 vehículos y la detención en flagrancia de 315 personas.

Estos resultados fueron presentados durante el encuentro interestatal como parte de la revisión de las acciones implementadas en materia de seguridad en Morelos.

Morelos fortalece coordinación regional en materia de seguridad

La Séptima Reunión Interestatal de Coordinación en materia de Paz y Seguridad contó con la participación de autoridades de Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Durante el encuentro se revisaron los desafíos de seguridad de la región y se destacó la importancia de mantener mecanismos de colaboración e intercambio oportuno de información entre las entidades.

Margarita González Saravia refrendó la disposición de Morelos para mantener el trabajo conjunto con los estados vecinos, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación regional para mejorar las labores de prevención, investigación y procuración de justicia.

Plan Cuautla avanza con acciones contra la extorsión

Durante la reunión también se revisaron los avances del Plan Cuautla, estrategia en la que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional.

El plan contempla labores de investigación y despliegue operativo para combatir la extorsión, entre otros delitos.

La revisión de sus avances formó parte de los trabajos de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de fortalecer las acciones en la región.

En la reunión participaron, entre otros funcionarios, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; el titular de la SSPC Morelos, general de brigada de Estado Mayor José Luis Bucio Quiroz; el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar; así como mandos de la 24/a Zona Militar y de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Morelos.