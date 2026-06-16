La gobernadora Margarita González Saravia presentó su nuevo portal de promoción turística visitmorelos.mx, que se convertirá en una de las mejores herramientas para promover todo lo que tiene que ofrecer Morelos a sus visitantes.

En su discurso, la gobernadora Margarita González Saravia, señaló que Morelos se convirtió a principios del Siglo XX en el primer destino turístico de México, incluso antes que Acapulco, y desde entonces ha creado fama internacional como anfitrión de gente de todo el mundo.

Apuntó, su gobierno acepta el reto de mantener la actividad en el estado y apuntalar un turismo con enfoque social, en especial el turismo comunitario que se ha convertido en uno de los de más crecimiento en los últimos años.

Tenemos diversos segmentos de mercado que ahora van a estar en esta página. También es muy importante que nos apropiemos de la marca turística ‘Morelos, La Primavera de México’, y que cada una y uno de los prestadores de servicios se comprometan a apoyarla para que los turistas y visitantes también se apropien de ella. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos

El nuevo portal de promoción turística cuenta con características de accesibilidad e inclusión.

Portal beneficiará a pequeños y medianos empresarios

Por su parte, el secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, indicó que el portal visitmorelos.mx cuenta con navegación intuitiva e incorpora funciones de accesibilidad para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad, una innovación a nivel nacional.

Agregó que el portal cuenta con secciones impulsadas por inteligencia artificial, lo que permite hacer itinerarios personalizados con base a los intereses particulares del usuario.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, también señaló que serán los dueños de hoteles y restaurantes quienes suban información sobre sus negocios, lo que les permitirá conectar de mejor manera con sus clientes potenciales.

Subrayó que el portal permite hacer reservaciones sin costo alguno para los empresarios, cuando algunos portales especializados cobran comisiones que pueden llegar a 29%.