Hay un número sustancial de aspectos que han permeado en la agenda pública. Muchos, de hecho, son alentadores por el compromiso que tiene la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum. Uno de ellos, en definitiva, el proceso previo de la concentración que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre, fecha que servirá de telón de fondo para conmemorar siete años continuos de transformación. La importancia de todo eso, desde otra perspectiva, también es aludir a la transición que fue posible con el apoyo incondicional del pueblo. Eso, desde luego, fue lo que contribuyó más en la llegada de la alternancia al poder institucional. La gente estampó su voluntad y, con una decisión colectiva, puso fin a la hegemonía de los gobiernos neoliberales que, por poco, vendían la propia soberanía por completo. Todo eso lo comprendimos cuando, de un plumazo, Enrique Peña Nieto puso en marcha un paquete de reformas que nos arrodillaban ante las empresas transnacionales. Fue, sin ir más lejos, la antesala a la privatización que, por fortuna, se ha ido corrigiendo con las iniciativas que ha presentado la coalición Seguimos Haciendo Historia.

Ya no se implantan determinaciones. Uno de los aspectos más cruciales, desde que llegó Morena al poder, ha sido la participación crucial de la población. Los temas, de principio a fin, han focalizado la atención de la gente para aportar ideas. Se hizo con la reforma al Poder Judicial. Hay parlamentos y foros, que terminan siendo el pilar para legitimar las acciones. De igual forma, fuimos testigos de todo este andamiaje que se está llevando a cabo para recolectar impresiones y puntos de vista acerca del tópico electoral. De la mano, de igual manera, viene otro rubro sustancial como la firma del tratado comercial del T-MEC, que se dará el próximo año. Hemos oído voces de expertos, académicos, economistas y población en general que, a través de espacios, emiten un juicio que termina por alimentar más lo que se avecina. Hicieron bien los comisionados especiales de la Secretaría de Economía y el propio titular en ir a constituir mesas receptoras de trabajo. Eso habla de que nos estamos preparando al máximo para sacar acuerdos que beneficien directamente el desarrollo de la nación con los productos que se exportan y que, a la postre, sean fundamentales para fortalecer el mercado interno y la estructura económica.

Además de ello, seguimos sumando alianzas estratégicas que serán de vital importancia para nuestra economía. Todo eso favorece al proyecto de transformación, sobre todo si se traducirá para mejorar la calidad de vida de la población civil. De hecho, todos esos mecanismos que hemos empleado para conectar con otros países han sido una palanca de impulso para concretar eventos de primer nivel. Eso, por cierto, ha marcado la pauta para que el mundo nos vea con mucho respeto y, de paso, con una plataforma que genera prosperidad y oportunidad ahora que la presidenta, con dos líneas específicas de trabajo, apuntala la modernización para ofrecer mayor potencial. Nos referimos al Plan México y los Polos de Desarrollo que, por cierto, se están estructurando en Michoacán y Puebla, gracias a las gestiones de los gobernadores de Morena de esa entidad.

Ese trabajo galopante, que impacta positivamente, es parte de ese giro sustancial de la cuarta transformación. De hecho, nuestra economía se encuentra sólida. El flujo de inversiones, por ejemplo, alcanzó su pico más alto por la confianza que provoca el proceso de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum. Siendo así, podemos decir que, a lo largo de más de un año de este segundo piso de la 4T, se han concretado aspectos que vendrán a revolucionar. Hay muchos; sin embargo, me quedo con el STS Forum, que se llevará a cabo esta misma semana en Cuernavaca, Morelos. En efecto, se ha escogido a esa entidad por las condiciones propicias que ha brindado su gobernadora. Hay seguridad y un clima de confianza que viene apoyándose en la coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

El simple hecho de que Morelos sea el anfitrión, en definitiva, servirá para que los ojos del mundo pongan principal atención en esa entidad. Se ha convocado, de hecho, a la comunidad educativa, especialmente de muchas universidades que están interesadas en la innovación y la tecnología. A su vez, se albergarán países de América Latina y el Caribe. Por eso y por muchas razones, me quedo con un evento sin precedentes porque tendremos la oportunidad de acercarnos más al mundo y mostrar, en definitiva, que somos un país de avanzada ante los cambios globales constantes. De igual manera, servirá para que muchos ambientes educativos, en temas específicos, puedan departir y conocer los enormes desafíos en campos como ciencia y áreas estratégicas que, desde luego, Sheinbaum está dispuesta a continuar impulsando, pues una de sus encomiendas, claras y precisas, es apostar a la ciencia.

Me quedo con el STS Forum porque Morelos, que saldrá en escena, trasciende como un enclave en despegue. El STS Forum, efectivamente, nos pondrá en otras latitudes mundiales. De hecho, está presupuestado que la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, conecte a miles de estudiantes a este universo para seguir emprendiendo y abriendo camino para encontrar mecanismos de ayuda en temas sustanciales como la movilidad eléctrica, medio ambiente, ciencia y tecnología. Es imperdible. Será, ni más ni menos, un hecho sin precedentes en la vida pública, especialmente porque va dirigida a la sociedad que está emprendiendo y motivando por los constantes cambios de un mundo global.

De todos los temas de la agenda, por su relevancia, me quedo con el STS Forum, que comenzará este miércoles en Morelos.

A propósito de ello, antes de cerrar los fragmentos de esta columna, supimos que Claudia Sheinbaum asistiría al estado de Morelos. Fue, nos comentan, para darle todo el respaldo a la gobernadora y, de paso, ver los preparativos para cerrar con broche de oro el último tramo del año 2025 con la puesta en marcha del STS Forum.