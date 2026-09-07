Juan Ángel Flores Bustamante, diputado federal por Morelos, formalizó su aspiración para coordinar los trabajos de Morena en Cuernavaca, tras entregar su carta de intención al Comité Ejecutivo Estatal del partido y acreditar su origen en la capital morelense.

Durante una rueda de prensa, el legislador planteó que su aspiración se basa en la cercanía ciudadana, la transparencia y la participación social, además de la coordinación institucional para atender las necesidades de Cuernavaca.

Juan Ángel Flores presenta documentación para participar en el proceso de Morena Cuernavaca

Como parte de la documentación presentada, Juan Ángel Flores entregó su carta de antecedentes no penales a la presidenta de Morena Morelos, Martha Patricia García Garnica.

Asimismo, manifestó su disposición para someterse a los exámenes toxicológicos que determine el partido o la instancia correspondiente, como una muestra de apertura ante la ciudadanía.

Al referirse a su trayectoria, Flores Bustamante destacó su vinculación con el trabajo social y el servicio público. Sobre su experiencia al frente del gobierno municipal de Jojutla, afirmó que se condujo con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio.

En este sentido, señaló que busca colocar la experiencia y la transparencia como sus principales cartas de presentación dentro del proceso para coordinar Morena en Cuernavaca.

Juan Ángel Flores formaliza aspiración para coordinar Morena en Cuernavaca (Cortesía )

El diputado federal también planteó que la transformación de la capital morelense requiere recuperar la cercanía con sus habitantes y atender problemáticas como el abandono, la inseguridad, la falta de mantenimiento y las condiciones deficientes de algunas calles.

Flores Bustamante refrendó su respeto a los principios, valores, estatutos y procedimientos de Morena, y aseguró que participará con apego a la legalidad, la ética y el respeto a las instituciones y a los demás aspirantes.

Finalmente, el diputado federal por el quinto distrito de Morelos afirmó que continuará recorriendo y trabajando en los municipios del estado, como lo ha hecho desde el inicio de su responsabilidad legislativa, mientras espera los tiempos y las determinaciones del partido.