El Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar aseguró que se hará justicia a las víctimas de la explosión por gas registrada el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas del municipio de Cuernavaca.

Precisó que en el transcurso de esta semana la empresa gasera, aseguradoras y personas afectadas formalizarán los primeros 14 acuerdos reparatorios por daños en el Centro de Justicia Alternativa (CJA).

El avance es producto de la reunión que sostuvieron el pasado 12 de agosto, el Fiscal General, Fernando Blumenkron y el Secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, con la empresa gasera y aseguradoras, en donde se reiteró el compromiso de que las personas afectadas serán respaldadas totalmente por el marco legal y por las instituciones estatales que han intervenido desde el día del siniestro.

Por lo tanto, la Fiscalía de Morelos solicitó la intervención de las comisiones de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV), para garantizar los derechos de las personas afectadas en la firma de los acuerdos reparatorios. Blumenkron Escobar precisó que hasta este domingo 16 de agosto, se han efectuado 160 intervenciones periciales.

FGR colaborará en peritajes por explosión en Las Granjas

La Fiscalía General del Estado de Morelos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la intervención de especialistas para robustecer la carpeta de investigación y complementar las diligencias que lleven a determinar la causa de estos hechos.

Esta institución esperará los resultados de dichos dictámenes para sustentar la actuación del Ministerio Público y con ello, establecer las responsabilidades que legalmente correspondan.

El Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar señaló que desde el día de los hechos instruyó a personal de la institución a dar atención a las personas afectadas en la colonia Las Granjas, lo cual se realizó mediante las unidades de Atención Ciudadana y Atención Temprana, fiscalías de Grupos Vulnerables y Asistencia Social y Regional Metropolitana, Así como por el CJA.

¿Cuántas personas fueron afectadas por la explosión?

Hasta el momento se han contabilizado 23 personas atendidas, nueve procedimientos de ampliación de declaración y 14 oficios de derivación al Centro de Justicia Alternativa que esta semana se materializarán en acuerdos reparatorios por daños.

Además, se informa que, en total, 16 personas sufrieron lesiones, de las cuales siete recibieron su alta médica, ocho personas actualmente continúan hospitalizadas -cinco de ellas en la Ciudad de México, una en Texas, Estados Unidos, y dos personas en Cuernavaca-, así como una persona que falleció.