Cuauhtémoc Blanco dice que tiene derecho a jugar golf

México.- “Soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf”, dijo el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Luego de que Cuauhtémoc Blanco fue criticado porque el sábado 18 de septiembre se encontraba jugando golf, mientras habitantes sufrieron inundaciones en sus casas y vía pública.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, entró en polémica luego de que el periódico Reforma publicó una foto donde se encuentra jugando golf con el exportero Jorge Campos y el empresario Arturo Elías Ayub.

El mismo día que habitantes de los municipios de Yautepec, Jiutepec, Cuernavaca y Jojutla estaban en problemas por la lluvia que cayó esa madrugada y afectó sus casas y la vía pública, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).

“Yo no le veo nada de malo, tengo una muy buena relación con Elías y me marcó, me vine a desayunar con él”.

Cuauhtémoc Blanco