“Yo no te mande a tomar”, así respondió un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX, quien se negó a apoyar a una ciudadana que le pidió ayuda tras ser agredida en el bar Bambú Manacar.

El policía no hizo nada para apoyarla e incluso negó identificarse, para únicamente juzgarla moralmente por haber estado en el bar.

En redes sociales circula el video de la ausencia de apoyo del policía, quien que fue criticado por los ciudadanos al no proceder como autoridad.

“Cuando llamé a la policía tampoco hicieron nada. No detuvieron al agresor, no me resguardaron” Joven agredida

Joven acosada es agredida con un tarro de cristal en bar Bambú Manacar

La joven fue agredida con un tarro de cerveza en la frente, golpe que le causó heridas por lo que necesitaba apoyo policial y médico.

El ataque sucedió el durante la madrugada del 15 de noviembre luego de rechazar al grupo de hombre que las estaba acosando al interior del bar Bambú Manacar.

Joven violentada en Bambú Manacar señala que bar dejó escapar a agresores

Ante la negación de apoyo por parte del policía de la Ciudad de México la joven y su amiga tuvieron que acudir solas a un hospital.

De la misma manera, denunció que el bar Bambú Manacar, ubicado en la alcaldía Benito Juárez permitió no solo el hostigamiento en su contra sino que escaparan.

La joven agredida señaló que los hombres que la estaban acosando aseguraron que conocían al personal del bar Bambú Manacar.