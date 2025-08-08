Una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia sobre la Maxipista Mazatlán-Culiacán, lo que sorprendió a los automovilistas que circulaban por esta vía; este hecho quedó captado en video.

Fue durante la tarde del jueves 7 de agosto cuando la avioneta comenzó a descender, sobrevolando la maxipista para intentar un aterrizaje de emergencia que provocó un cierre parcial de esta autopista.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre este vuelo que concluyó en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Video: Avioneta aterriza de emergencia en Maxipista Mazatlán-Culiacán; no hay heridos

La tarde del 7 de agosto automovilistas que circulaban en la Maxipista Mazatlán-Culiacán presenciaron un evento sorpresivo, cuando una avioneta usó la pista para un aterrizaje de emergencia.

El aterrizaje de la avioneta, ocurrido a la altura del km 32 de la maxipista, cerca de la casita El Mármol, fue captado en video por automovilistas que iban pasando cuando ocurrió el evento que sorprendió a todos.

En el video se puede ver como la aeronave comienza a descender rápidamente, hasta alcanzar la alfombra asfáltica en la que realizó el aterrizaje.

Los automovilistas en la Maxipista Mazatlán-Culiacán presenciaron cómo el piloto de la avioneta logra que la aeronave descienda y aterrice sin afectar a ningún automóvil.

Según los últimos reportes, este aterrizaje de la avioneta no dejó ningún herido.

Video: Así quedó la avioneta tras aterrizaje de emergencia en la Maxipista Mazatlán-Culiacán

Otros automovilistas lograron captar en video la avioneta luego de su aterrizaje de emergencia en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

La avioneta quedó varada fuera de los carriles de la maxipista; sin embargo, varios carriles fueron cerrados por el arribo de equipos de emergencia.

Al lugar acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, así como:

Policía Municipal

Paramédicos de la Maxipista Mazatlán-Culiacán

Guardia Nacional

Cabe señalar que autoridades de Mazatlán, Sinaloa, no reportaron heridos o lesionados por este hecho.

Asimismo, no se informó de algún daño a la autopista por este aterrizaje de emergencia.