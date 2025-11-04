Mauricio Ochmann -de 47 años de edad- confirmó que terminó con Lorena González tras un año de relación.

Fue en julio de 2024 cuando Mauricio Ochmann y Lorena González -de 33 años de edad- confirmaron su relación.

Mauricio Ochmann revela por qué terminó con Lorena González

Aunque todo parecía perfecto en la relación de Mauricio Ochmann y Lorena González, la pareja decidió terminar.

Durante un encuentro con medios, Maricio Ochmann reveló que está soltero y feliz.

“Hace varios meses que yo estoy soltero. Porque sí, porque así es la vida”, dijo Mauricio Ochmann sobre los motivos que lo llevaron a terminar la relación.

¡#MauricioOchmann revela que está SOLTERO hace varios meses! El actor aseguró que está abierto al amor después de terminar su relación #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/8Mp6Ir6Wad — De Primera Mano (@deprimeramano) November 4, 2025

El actor contó que su noviazgo con Lorena González terminó hacer varios meses cuando cumplió su ciclo.

Mauricio Ochmann habló tranquilo del tema y todo indica que finalizó su relación en los mejores términos.

Incluso, el actor y Lorena González ya eliminaron sus fotografías juntos de redes sociales.

¿Lorena González lanzó una indirecta a Mauricio Ochmann? Esto colocó en Instagram

Mauricio Ochmann ya hizo pública su ruptura con Lorena González y ella se ha mantenido al margen del tema.

Lorena González compartió en Instagram una imagen que decía: “Si fallas, felicidades, la mayoría de la gente ni siquiera lo intenta“.

Todo indica que la actriz está tranquila y alejada del ‘ojo público’ tras su ruptura, por lo ha seguido su vida.

Incluso, compartió que su familia ya está celebrando su cumpleaños a unos días de que sea la fecha.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la pareja a terminar su relación.