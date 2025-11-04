Mauricio Ochmann -de 47 años de edad- confirmó que terminó con Lorena González tras un año de relación.
Fue en julio de 2024 cuando Mauricio Ochmann y Lorena González -de 33 años de edad- confirmaron su relación.
Mauricio Ochmann revela por qué terminó con Lorena González
Aunque todo parecía perfecto en la relación de Mauricio Ochmann y Lorena González, la pareja decidió terminar.
Durante un encuentro con medios, Maricio Ochmann reveló que está soltero y feliz.
“Hace varios meses que yo estoy soltero. Porque sí, porque así es la vida”, dijo Mauricio Ochmann sobre los motivos que lo llevaron a terminar la relación.
El actor contó que su noviazgo con Lorena González terminó hacer varios meses cuando cumplió su ciclo.
Mauricio Ochmann habló tranquilo del tema y todo indica que finalizó su relación en los mejores términos.
Incluso, el actor y Lorena González ya eliminaron sus fotografías juntos de redes sociales.
¿Lorena González lanzó una indirecta a Mauricio Ochmann? Esto colocó en Instagram
Mauricio Ochmann ya hizo pública su ruptura con Lorena González y ella se ha mantenido al margen del tema.
Lorena González compartió en Instagram una imagen que decía: “Si fallas, felicidades, la mayoría de la gente ni siquiera lo intenta“.
Todo indica que la actriz está tranquila y alejada del ‘ojo público’ tras su ruptura, por lo ha seguido su vida.
Incluso, compartió que su familia ya está celebrando su cumpleaños a unos días de que sea la fecha.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a la pareja a terminar su relación.