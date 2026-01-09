Desde que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de la República supo la enorme responsabilidad que tenía en sus manos. De hecho, entendió a la perfección que había que mantener la intensidad de estar en contacto directo con la población. Hoy observamos, en efecto, que la jefa de Estado tiene una energía que parece interminable. Se ha propuesto, a propósito de ello, llevar las mañaneras a todo el país para escuchar solicitudes y peticiones de la sociedad, pero, de igual forma, para coordinar tareas de acciones específicas con gobernadores y gobernadoras. Para ello, se ha trazado recorrer el país, un reto que no tendrá contratiempos porque la mandataria es una mujer de territorio activo. Una de sus principales cualidades, entre muchas otras, es precisamente la empatía y el tiempo que le dedica para saber, de viva voz de los protagonistas, qué hay que fortalecer al conocer los puntos de vista de primera mano.

Se ha conformado una logística de rutas. Algunas por su cercanía y, naturalmente, otras porque existen proyectos y apuestas de gran envergadura. Morelos, de hecho, es la entidad que debuta en estas giras regionales que Claudia ha trazado para el 2026. Desde luego que no es la primera vez que visita esa entidad. Lo ha realizado, por lo menos, en tres o cuatro ocasiones para inyectarle obras e infraestructura que son, ni más ni menos, gestiones del gobierno estatal. Sin embargo, muchos se preguntarán si hay alguna razón de escoger a Morelos como el primer punto de encuentro. Quizá sí. Ese enclave, como tal, fue uno de los que más ha batallado al principio para revertir el desastre que dejó Cuauhtémoc Blanco. De ese modo, podemos decir que es un acto de justicia social que Morena haya ganado las elecciones, especialmente porque significó un faro de luz. Frente a los enormes desafíos, en concreto, los registros y las estadísticas muestran que, como tal, Morelos es donde más identidad existe con el proyecto de transformación. Es, simplemente, el inicio de la 4T bajo la tutela de Margarita González Saravia.

Con las condiciones propicias para continuar aterrizando progreso en Morelos, Claudia se topó, como es una costumbre, con un enorme recibimiento de la gente. No es para menos: la presidenta sigue manteniéndose con altos niveles de aprobación. Con ese papel activo, de hecho, Sheinbaum se comprometió a seguir impulsando el desarrollo. Al ser uno de los puntos cruciales, recordemos, esa entidad se ganó el derecho de ser partícipe de la cumbre internacional del STS Forum. El factor, claro está, es sostener y aumentar la inversión después del cierre de la armadora de Nissan, que se debió a cambios logísticos para expandir su infraestructura. Me refiero a lo que viene en puerta por el impulso que ha recibido luego de este periodo que aconteció hace un mes con un telón de fondo mundial que, en todo el sentido de la palabra estricta, sirvió para abrir más frentes. Siempre se tuvo la convicción que así sería desde que se logró la sede.

Gracias a la efectividad, luego de llenarse de elogios por la organización y logística que se desplegó en Morelos, el STS Forum vivirá un nuevo episodio este año 2026. Así lo ha ido asumiendo la propia Claudia como uno de los rasgos principales de su sexenio. Mejor que nadie sabemos que, en este periodo, el número de inversiones alcanzó una cifra récord. Bajo esa firme convicción, de hecho, Sheinbaum ha sabido responder a la agenda global y a los cambios vertiginosos a los que debemos adaptarnos, sobre todo ahora que ha comenzado un nuevo año lleno de esperanzas, retos y desafíos. Si bien, el gobierno tiene y conoce los pormenores de las demandas del pueblo, qué mejor que escucharlos de viva voz. Si hay algo que caracteriza a la jefa de Estado es el contacto directo con la gente. Le funcionó muy bien esa dinámica de interacción cuando fungió como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En aquel entonces, recuerdo, Claudia destinaba un día a la semana para audiencias cara a cara, y sin intermediarios. Eso habla del profesionalismo, en especial la sensibilidad y humanismo.

Todo eso, que es una realidad que nos ha tocado atestiguar por fortuna, sigue marcando un precedente sustancial. Tenemos a una presidenta que camina por todos los rincones del país y, lo mejor de ello, se toma el tiempo para saludar a la gente. Muchos le han criticado su estructura de seguridad. Sin embargo, el amor de la población es infinito y real. Sabemos que la oposición muchas veces se ha preguntado cuál es ese imán que jala a la ciudadanía. No necesitamos ser tan suspicaces y descifrar algo que está a la vista de todos. Sheinbaum tiene el respaldo con el que cuenta debido a que es una mujer honesta y de firmes convicciones de servir. Eso lo vemos a cada paso que da por las entidades de la República. Morelos, sin ir más lejos, tuvo la dicha de tener a la presidenta y ser, de una larga lista de entidades, el primer punto de encuentro de estas mañaneras que ha decidido poner en práctica el gobierno federal. Es, de hecho, una simpatía inmensa la que existe por la imagen de Sheinbaum. Por lo pronto, el punto de partida, que fue Morelos, será uno de esos enclaves que entrará a una fase de proyectos integrales en los que la obra y la infraestructura, lo mismo que los programas de salud y educación, vivirán su mayor apogeo luego de que la presidenta anunciará e hiciera pública lo que se avecina.

En concreto, debemos aplaudir la organización y la logística que desplegó el gobierno estatal de Morelos. Fue un evento a la altura de las circunstancias en el que había que dar el máximo esfuerzo para inaugurar las giras de Claudia Sheinbaum en este prometedor año 2026.