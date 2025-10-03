El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó la entrega de becas de Robótica Educativa y materiales de actualización First Lego League, temporada Unearthed 2025–2026, en beneficio de estudiantes de distintos niveles de educación básica.

Este apoyo busca fortalecer la educación tecnológica e incentivar el interés científico en niñas, niños y jóvenes nayaritas, dotándolos de herramientas para desarrollar habilidades del siglo XXI como la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico, la programación y la resolución de problemas.

¿Qué es First Lego League?

La First Lego League (FLL) es un programa educativo internacional que despierta el interés por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) en estudiantes de 4 a 16 años de edad, mediante experiencias prácticas que fomentan la innovación.

En la edición nacional 2024–2025, cinco equipos de Nayarit clasificaron a la etapa nacional, entre ellos el de la Escuela Primaria “Profr. Manuel Durán Cárdenas”, de Compostela, que incluso logró su pase al certamen internacional en Florida, Estados Unidos.

Además, México será sede por primera vez de un evento internacional de First Lego League en 2026, lo que permitirá a equipos nacionales compartir avances y mostrar el nivel alcanzado por estudiantes mexicanos en ciencia y tecnología.

La inversión en educación durante el gobierno de Miguel Ángel Navarro

Navarro Quintero anunció una inversión inmediata de 10 millones de pesos para fortalecer la enseñanza de la robótica en planteles de educación básica y media superior. Detalló que, en un plazo no mayor a dos meses, se cumplirá con el 50% de los compromisos asumidos para que los materiales lleguen a más de 200 escuelas en todo el estado.

Por su parte, el director general de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Eduardo Villarreal Güereña, destacó que gracias a esta visión, Nayarit ya está entre los cinco estados más equipados con robótica educativa en el país.

Miguel Ángel Navarro encabeza la entrega de becas de Robótica y materiales First Lego League Unearthed 2025-2026. (Cortesía)

Alejandro Cheluis, responsable de Vinculación con Gobierno de Fundación Robotix, reconoció el liderazgo del gobernador y explicó que el programa FLL busca desarrollar pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas reales, alineándose con la Nueva Escuela Mexicana.

Con esta iniciativa, Nayarit se consolida como un referente nacional en innovación educativa, ampliando el acceso a programas STEAM y fortaleciendo la participación de sus estudiantes en competencias nacionales e internacionales.