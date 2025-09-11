Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, reafirmó su compromiso con la transparencia y justicia social con la apertura del nuevo Centro de Atención al Trabajador del Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), y el inicio del pago de pensiones.

El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero se ha encargado de hacer una transformación histórica en el sistema pensionario bajo un esquema nuevo.

FAN ya tiene más de 500 mdp en dinero para pensiones

El gobernador de Nayarit puntualizó que la transformación ha sido gracias a su estrategia que consiste en:

Modernización del esquema

Reconocimiento de aportaciones históricas

Transparencia y acceso a la información

Atención cercana y personalizada

Entrega de pensiones

Asimismo, Navarro Quintero aseguró que se tienen 515 millones de pesos en el FAN y agradeció el apoyo de las personas que se han sumado a este nuevo sistema pensionario.

“Hoy tenemos alrededor de 515 millones de pesos en el Fondo de Ahorro de Nayarit, 515 millones de pesos, que hace legítimo un derecho, un derecho que dejó el esposo, un derecho para los hijos, un derecho para qué comer el día de mañana, yo quisiera que esas personas pensaran en ese derecho. Agradezco a todos y todas las que colaboran en el FAN, no ha sido fácil, pero las cosas difíciles las tiene que enfrentar alguien, para hacer contrapeso a los que actúan mal, debemos hacer un contrapeso con los que actuamos bien por Nayarit, así es que el día de hoy yo vengo a entregar estas primeras constancias que garantizan ya las pensiones para ustedes, no saben lo feliz que me hacen” Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit

Nayarit planea ser el mejor de los estados

El gobernador detalló que Nayarit se está convirtiendo para ser el mejor de los estados e ir de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de ayudar a la gente.

El gobernador de Nayarit reconoció la labor del FAN en el sistema de pensiones (Cortesía)

Por su parte, Maribel Lares Coronado, presidenta del FAN, informó que ya hay más de 14 mil trabajadoras y trabajadores que se han inscrito al fondo con el objetivo de gozar de una pensión digna.

El gobierno de Miguel Ángel Navarro busca consolidar un sistema pensionario sostenible y justo para los y las trabajadoras, reconociendo el esfuerzo de sus ciudadanos que se han entregado al servicio de la sociedad en Nayarit.