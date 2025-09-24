El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dio a conocer que el próximo sábado 27 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará la entidad como parte de su gira de rendición de cuentas del Primer Informe de Gobierno.

Miguel Ángel Navarro Quintero reafirma su compromiso por un Nayarit desarrollado

El encuentro se llevará a cabo en la Explanada de la Feria y será Miguel Ángel Navarro quien le realice la bienvenida a la mandataria. Durante el evento se presentarán los avances que se han alcanzado durante el primer año de gobierno, así como los retos que persisten.

La presidenta se encargará de subrayar la importancia de la cooperación institucional con el gobierno estatal para lograr mejores resultados en cada una de las entidades.

Claudia Sheinbaum visitará Nayarit el 27 de septiembre (Cortesía)

El pasado 1 de septiembre, durante su informe, Sheinbaum señaló las obras como la carretera Varas–Puerto Vallarta, la modernización de seis proyectos carreteros prioritarios y la continuidad de tres más, como la Tepic–Compostela y Las Varas–San Blas, que han sido estratégicas para un impacto nacional.

Asimismo, destacó la ampliación y próxima conclusión del Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit, el cual mejorará el turismo y creará empleos. En temas de salud, se han hecho programas sociales como Salud Casa por Casa y Rutas de la Salud, los cuales han llegado a cada rincón de la entidad.

El gobierno de Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso para trabajar de la mano de Miguel Ángel Navarro Quintero y de todos los gobernadores con el fin de fortalecer la infraestructura, seguridad, salud y bienestar social para cada uno de sus habitantes.