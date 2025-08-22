El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero logró que Nayarit se colocara como el segundo estado con mayores avances en la reducción de carencias de vivienda, según la Medición de Pobreza Multidimensional 2024 del INEGI.

Este resultado refleja las acciones emprendidas para mejorar las condiciones de miles de familias.

Miguel Ángel Navarro Quintero logra reducción en rezago habitacional

En dos años, el rezago habitacional en Nayarit disminuyó de 10.8 por ciento en 2022 a 7.7 por ciento en 2024, lo que representa una baja de 3.1 puntos porcentuales.

Esto es histórico, según el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit (Cortesía)

Gobierno de Miguel Ángel Navarro entrega apoyos

Miguel Ángel Navarro Quintero informó que el avance se logró mediante una estrategia focalizada en comunidades vulnerables, con:

Programas que otorgaron pisos firmes.

Techos de concreto.

Muros seguros.

Equipamiento básico como tinacos.

Calentadores solares.

Nayarit, referente nacional en vivienda digna

El director del IPROVINAY, Manuel Fonseca, destacó que los recursos se aplicaron de manera directa, sin intermediarios, lo que fortaleció la confianza de la ciudadanía.

Con ello, Nayarit se consolida como referente nacional en vivienda digna, gracias a la planeación y voluntad política de este gobierno.