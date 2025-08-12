Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, anunció una inversión sin precedentes de aproximadamente 20 mil millones de pesos en Lo de Marcos, Bahía de Banderas.

Esta suma se añade a otra obra de 24 mil millones en Boca de Chila , Compostela, impulsando el desarrollo turístico y económico del estado.

El gobernador Miguel Ángel Navarro destacó que esta inversión refleja la confianza generada por la seguridad pública y el crecimiento económico sostenido que experimenta Nayarit, fortaleciendo su atractivo para inversionistas.

Mega proyecto en Bahía de Banderas: Proyecto integral con enfoque turístico

El plan anunciado por Miguel Ángel Navarro contempla un desarrollo hotelero de gran escala, infraestructura médica, plantas de desalinización y áreas de confort .

Estas van diseñadas para el turismo, especialmente para quienes eligen Nayarit como destino para su retiro.

Miguel Ángel Navarro reafirma compromiso con empleo y economía local

El gobernador Miguel Ángel Navarro subrayó la importancia de contratar a empresas y profesionales locales para generar empleos y promover una derrama económica significativa.

Ello, al consolidar a Nayarit como un polo de inversión turística responsable e inclusivo.