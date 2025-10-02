El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el arranque de la campaña promocional “Michoacán se vive”, con la que se busca dar a conocer la oferta turística, cultural y natural del estado durante el último trimestre de 2025.

Con festivales internacionales de cine, música, órgano, gastronomía y vino, Michoacán mostrará al mundo la riqueza de sus tradiciones, su naturaleza y su arte, consolidándose como “el alma de México”.

Eventos que se llevarán a cabo de octubre a diciembre

Durante esta temporada se promoverán tradiciones como la Noche de Muertos en Pátzcuaro (1 y 2 de noviembre), además de la temporada navideña en Tlalpujahua, la carrera Panamericana y la migración de la Mariposa Monarca.

El 3, 4 y 5 de octubre, Morelia será sede del Festival Internacional de Gastronomía y Vino “Morelia en boca”, con cocineras tradicionales, chefs, enólogos, productores y artesanos.

Alfredo Ramírez Bedolla anuncia campaña promocional para promover tradiciones de Michoacán. (Cortesía)

En la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), del 10 al 19 de octubre, regresarán figuras internacionales como Jodie Foster y Juliette Binoche, después de dos y diez años, respectivamente.

Por su parte, el Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez” celebrará su edición número 59 del 28 de noviembre al 7 de diciembre.

La programación completa de los eventos culturales, deportivos y turísticos de este trimestre puede consultarse en la página oficial: www.visitmichoacan.com.mx.