El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el arranque de la campaña promocional “Michoacán se vive”, con la que se busca dar a conocer la oferta turística, cultural y natural del estado durante el último trimestre de 2025.
Con festivales internacionales de cine, música, órgano, gastronomía y vino, Michoacán mostrará al mundo la riqueza de sus tradiciones, su naturaleza y su arte, consolidándose como “el alma de México”.
Eventos que se llevarán a cabo de octubre a diciembre
Durante esta temporada se promoverán tradiciones como la Noche de Muertos en Pátzcuaro (1 y 2 de noviembre), además de la temporada navideña en Tlalpujahua, la carrera Panamericana y la migración de la Mariposa Monarca.
El 3, 4 y 5 de octubre, Morelia será sede del Festival Internacional de Gastronomía y Vino “Morelia en boca”, con cocineras tradicionales, chefs, enólogos, productores y artesanos.
En la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), del 10 al 19 de octubre, regresarán figuras internacionales como Jodie Foster y Juliette Binoche, después de dos y diez años, respectivamente.
Por su parte, el Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez” celebrará su edición número 59 del 28 de noviembre al 7 de diciembre.
La programación completa de los eventos culturales, deportivos y turísticos de este trimestre puede consultarse en la página oficial: www.visitmichoacan.com.mx.