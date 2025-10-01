El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, inauguraron el hospital comunitario en Maruata, municipio de Aquila, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de manera digna y humana a más de 50 mil habitantes de la Costa Michoacana.

El nuevo hospital cuenta con 56 camas, 15 consultorios, quirófanos, laboratorio, farmacia con un abasto del 95% en medicamentos, rayos X y área de urgencias, brindando atención integral y moderna a la población.

Colaboración federal y estatal para una atención médica digna

Durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, se informó que el hospital se construyó con una inversión federal de 330 millones de pesos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la mandataria por cumplir el compromiso de entregar un hospital moderno y digno, tras los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2022.

Actualmente, el hospital ya cuenta con 11 médicos especialistas, 55 enfermeras y enfermeros, tres radiólogos y dos odontólogos, y se proyecta que la plantilla total alcance los 392 profesionales de la salud.

Alfredo Ramírez Bedolla inaugura hospital comunitario en Aquila, Michoacán. (Cortesía)

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez resaltó que, por primera vez en Maruata, el hospital contará con especialistas en diversas áreas como cirugía general, ginecología, pediatría, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología y medicina familiar, además de un equipo de médicos internistas, garantizando atención médica integral a la comunidad.