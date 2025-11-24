El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la apertura oficial de los santuarios de la Mariposa Monarca en Sierra Chincua, Senguio y El Rosario, donde se espera el arribo de 800 mil turistas nacionales y extranjeros para apreciar este espectáculo migratorio único en el mundo.

Michoacán listo para recibir a miles de visitantes

El mandatario destacó que la región Oriente de Michoacán cuenta con infraestructura, servicios turísticos, alimentos típicos y guías especializados para recibir a visitantes provenientes principalmente de Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

El acto de apertura se llevó a cabo en el municipio de Angangueo, acompañado por las titulares federales de Medio Ambiente y Turismo, Alicia Bárcena y Josefina Rodríguez Zamora, con lo que inició formalmente la temporada de hibernación 2025-2026.

Alfredo Ramírez Bedolla realiza la apertura oficial de los santuarios de la Mariposa Monarca. (Cortesía )

Conservación de la Monarca: prioridad estatal y federal

Alfredo Ramírez Bedolla subrayó la importancia de preservar los bosques de oyamel que integran la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, uno de los espacios naturales más emblemáticos del país.

Recordó que cada año la Monarca recorre 4 mil kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques de Michoacán y el Estado de México. La Reserva abarca 56 mil 259 hectáreas, de las cuales 13 mil 554 pertenecen a la Zona Núcleo, declarada en 2008 como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.

El gobernador destacó los esfuerzos recientes para elevar la calidad de la atención a la población visitante, como la instalación de electricidad subterránea en el Santuario de Sierra Chincua, obra en la que se invirtieron 3.7 millones de pesos estatales.