México es sede del 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, encuentro que reúne a 520 representantes de 30 países para intercambiar experiencias y analizar estrategias que permitan fortalecer este segmento turístico.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el arranque del Congreso, que se realiza del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y destacó la oportunidad de mostrar las capacidades de México para recibir eventos deportivos internacionales.
Josefina Rodríguez destaca crecimiento del turismo deportivo en México
Durante el encuentro, la titular de Sectur señaló que uno de cada 10 viajeros internacionales que llegan a México lo hace motivado por alguna actividad o competencia deportiva.
De acuerdo con los datos presentados por Rodríguez Zamora, el turismo deportivo concentra 10% del gasto turístico en México y registra un crecimiento anual de 28%.
Asimismo, informó que el país cerrará 2026 con 295 eventos deportivos en las 32 entidades federativas, los cuales generarán más de 60 mil cuartos-noche.
La secretaria destacó que estos eventos representan una oportunidad para diversificar los flujos turísticos y llevar visitantes, inversión y derrama económica a distintos destinos y comunidades.
Congreso Mundial de Turismo Deportivo reúne a especialistas internacionales
La cuarta edición del encuentro registra una participación récord de 30 países, 18 embajadas, cinco autoridades ministeriales y 25 panelistas internacionales, además de una agenda de 75 conferencias y talleres.
Por su parte, Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, señaló que el turismo deportivo representa alrededor del 10% de la venta turística global y destacó su capacidad para generar beneficios que permanezcan en los destinos, como nuevos negocios, empleos y un mayor posicionamiento.
La inauguración formal estuvo a cargo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien resaltó la infraestructura deportiva, turística y cultural de la capital para recibir eventos internacionales.
Como parte del Congreso, los participantes realizarán visitas técnicas a espacios emblemáticos de la Ciudad de México, entre ellos el Estadio de Béisbol, el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes.