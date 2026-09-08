México es sede del 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, encuentro que reúne a 520 representantes de 30 países para intercambiar experiencias y analizar estrategias que permitan fortalecer este segmento turístico.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el arranque del Congreso, que se realiza del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y destacó la oportunidad de mostrar las capacidades de México para recibir eventos deportivos internacionales.

#Comunicado Sectur 📣



Con 30 países participantes, arranca en México el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo. ⚽️🏋️🏅



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que uno de cada 10 viajeros internacionales que llegan a México lo hace motivado por alguna… pic.twitter.com/tbcxWjpoOg — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 8, 2026

Josefina Rodríguez destaca crecimiento del turismo deportivo en México

Durante el encuentro, la titular de Sectur señaló que uno de cada 10 viajeros internacionales que llegan a México lo hace motivado por alguna actividad o competencia deportiva.

De acuerdo con los datos presentados por Rodríguez Zamora, el turismo deportivo concentra 10% del gasto turístico en México y registra un crecimiento anual de 28%.

Asimismo, informó que el país cerrará 2026 con 295 eventos deportivos en las 32 entidades federativas, los cuales generarán más de 60 mil cuartos-noche.

La secretaria destacó que estos eventos representan una oportunidad para diversificar los flujos turísticos y llevar visitantes, inversión y derrama económica a distintos destinos y comunidades.

Congreso Mundial de Turismo Deportivo reúne a 30 países en México. (Cortesía)

Congreso Mundial de Turismo Deportivo reúne a especialistas internacionales

La cuarta edición del encuentro registra una participación récord de 30 países, 18 embajadas, cinco autoridades ministeriales y 25 panelistas internacionales, además de una agenda de 75 conferencias y talleres.

Por su parte, Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, señaló que el turismo deportivo representa alrededor del 10% de la venta turística global y destacó su capacidad para generar beneficios que permanezcan en los destinos, como nuevos negocios, empleos y un mayor posicionamiento.

La inauguración formal estuvo a cargo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien resaltó la infraestructura deportiva, turística y cultural de la capital para recibir eventos internacionales.

Como parte del Congreso, los participantes realizarán visitas técnicas a espacios emblemáticos de la Ciudad de México, entre ellos el Estadio de Béisbol, el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes.