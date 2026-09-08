La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo un encuentro con Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, durante su primera visita a México, para fortalecer la cooperación en materia de Turismo Comunitario, digitalización y desarrollo de pequeños y medianos prestadores de servicios.

Durante la reunión, Rodríguez Zamora explicó las acciones que impulsa el Gobierno de México para lograr que una mayor parte de los beneficios de la actividad turística permanezca en las comunidades, especialmente mediante herramientas que faciliten su comercialización.

Josefina Rodríguez impulsa digitalización del Turismo Comunitario

Uno de los temas centrales fue la inclusión digital y financiera de pequeños prestadores turísticos que enfrentan dificultades para acceder a herramientas de promoción, comercialización y medios de pago.

En este sentido, la Secretaría de Turismo trabaja en una plataforma de comercialización que permitirá a comunidades y pequeños emprendimientos ofrecer directamente sus experiencias y vincularse con el ecosistema digital turístico.

La estrategia busca reducir la participación de intermediarios y procurar que una mayor proporción de los ingresos generados por el turismo permanezca en los territorios.

Josefina Rodríguez fortalece Turismo Comunitario con Shaikha Nasser. (Cortesía)

Shaikha Nasser Al Nowais destaca diversidad turística de México

Durante su visita, Shaikha Nasser Al Nowais destacó la diversidad cultural y territorial de México, así como la identidad de sus distintas entidades, como una de las principales fortalezas del país.

La secretaria general de ONU Turismo también planteó fortalecer la vinculación con plataformas de distribución turística para ampliar la exposición y comercialización de las experiencias comunitarias, así como de productos elaborados por artesanas y artesanos.

En el marco de la 71ª Asamblea de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), Josefina Rodríguez refrendó la coordinación con las 32 entidades federativas para diversificar los destinos y llevar la actividad turística a nuevas regiones, con el objetivo de que sus beneficios lleguen a un mayor número de comunidades.