La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el empleo turístico en México alcanzó su mayor nivel desde que se tiene registro durante el segundo trimestre de 2026, con 5 millones 67 mil personas ocupadas. La cifra representa 9.3 por ciento del empleo nacional y refleja un crecimiento de 1.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Que hoy más de 5 millones de personas encuentren una oportunidad laboral en el turismo habla de la importancia de esta actividad para México. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

Empleo turístico en México alcanza récord de 5 millones de personas. (cortesía)

Turismo suma más de 78 mil empleos en un año

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Turismo señaló que entre abril y junio de 2026 se incorporaron 78 mil 550 personas al empleo turístico en comparación con el segundo trimestre del año anterior.

En términos trimestrales, el sector también registró un crecimiento positivo. El empleo turístico aumentó 0.9 por ciento frente al primer trimestre de 2026, equivalente a 45 mil 90 personas ocupadas adicionales.

Empleo turístico en México alcanza récord de 5 millones de personas. (cortesía)

Josefina Rodríguez destaca que el 54 por ciento del sector turístico está conformado por mujeres

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la participación de las mujere. Durante el segundo trimestre de 2026, ellas representaron 54 por ciento del empleo turístico, mientras que los hombres concentraron el 46 por ciento.

La secretaria de Turismo señaló que el sector representa una oportunidad para que las mujeres desarrollen capacidades, adquieran experiencia y amplíen sus posibilidades de crecimiento, particularmente en comunidades donde el turismo constituye una fuente relevante de empleo.

Empleo turístico en México alcanza récord de 5 millones de personas. (cortesía)

Es tiempo de las mujeres y de seguir construyendo oportunidades para que su talento se traduzca en bienestar para ellas, sus familias y sus comunidades. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

Sostuvo que el crecimiento del empleo turístico forma parte de una visión orientada a que los beneficios de esta actividad económica lleguen a un mayor número de personas y comunidades, como parte de la construcción de una Prosperidad Compartida.