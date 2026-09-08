Toluca ya luce los colores de la Independencia de México con la instalación de 189 piezas luminosas y decorativas en plazas, puentes y avenidas emblemáticas, como parte de las celebraciones del mes patrio.

Las cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos concluyeron los trabajos de rehabilitación y montaje de los adornos, con los que la administración encabezada por Ricardo Moreno busca transformar la imagen urbana y generar espacios para la convivencia de familias y visitantes.

Ricardo Moreno invita a celebrar el mes patrio

Entre los elementos instalados destaca un monumental Escudo Nacional, acompañado por 15 escudos medianos y 15 pequeños. También se colocaron 50 caudas que forman estelas de luz en colores verde, blanco y rojo.

La decoración incluye además 40 adornos en los balcones del Palacio Municipal, 25 rostros de héroes de la Independencia, 25 rehiletes tricolores y 18 campanas, distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Los adornos pueden apreciarse en sitios como el Parque Cuauhtémoc Alameda, Paseo Colón, Los Portales, Andador Constitución y la Plaza de los Mártires, así como en diversos puentes y avenidas de Toluca.

Ricardo Moreno enciende fiestas patrias con adornos en Toluca
Ricardo Moreno enciende fiestas patrias con adornos en Toluca (Cortesía)

Con el encendido de la infraestructura festiva, el gobierno municipal extendió una invitación a las familias de Toluca para disfrutar las celebraciones de septiembre y fortalecer la convivencia comunitaria.

La decoración permanecerá en distintos espacios de la ciudad durante el mes de la Independencia de México, dando un ambiente festivo a la capital del Estado de México.