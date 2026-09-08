Toluca ya luce los colores de la Independencia de México con la instalación de 189 piezas luminosas y decorativas en plazas, puentes y avenidas emblemáticas, como parte de las celebraciones del mes patrio.

Las cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos concluyeron los trabajos de rehabilitación y montaje de los adornos, con los que la administración encabezada por Ricardo Moreno busca transformar la imagen urbana y generar espacios para la convivencia de familias y visitantes.

Ricardo Moreno invita a celebrar el mes patrio

Entre los elementos instalados destaca un monumental Escudo Nacional, acompañado por 15 escudos medianos y 15 pequeños. También se colocaron 50 caudas que forman estelas de luz en colores verde, blanco y rojo.

La decoración incluye además 40 adornos en los balcones del Palacio Municipal, 25 rostros de héroes de la Independencia, 25 rehiletes tricolores y 18 campanas, distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Los adornos pueden apreciarse en sitios como el Parque Cuauhtémoc Alameda, Paseo Colón, Los Portales, Andador Constitución y la Plaza de los Mártires, así como en diversos puentes y avenidas de Toluca.

Ricardo Moreno enciende fiestas patrias con adornos en Toluca (Cortesía)

Con el encendido de la infraestructura festiva, el gobierno municipal extendió una invitación a las familias de Toluca para disfrutar las celebraciones de septiembre y fortalecer la convivencia comunitaria.

La decoración permanecerá en distintos espacios de la ciudad durante el mes de la Independencia de México, dando un ambiente festivo a la capital del Estado de México.