Cecilia Patrón Laviada destacó que Mérida continúa posicionándose como una de las ciudades más atractivas para invertir en México, gracias a un entorno de orden institucional, seguridad pública y dinamismo económico que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

La alcaldesa explicó que el 2026 ha sido definido como el Año del Orden, una estrategia que busca fortalecer la convivencia social mediante reglas claras, cumplimiento de obligaciones y respeto a los derechos. Este enfoque, aseguró, permite ofrecer certeza jurídica, trámites eficientes y condiciones estables para quienes deciden emprender o invertir en la capital yucateca.

Mérida impulsa la seguridad, competitividad y empleo para la confianza empresarial

Uno de los principales factores que distinguen a Mérida es su alto nivel de seguridad. De acuerdo con rankings internacionales, la ciudad se posiciona como la segunda más segura de Norteamérica, solo por debajo de Quebec. Canadá. A nivel nacional, organismos especializados reconocen a Mérida como la ciudad más competitiva del sureste, lo que ha sido clave para atraer nuevos proyectos productivos.

Mérida destaca por su seguridad, empleo formal y conectividad aérea (Cortesía)

Por otra parte, la capital yucateca alcanzó un máximo histórico de más de 342 mil trabajadores formales registrados ante el IMSS en noviembre del 2025, colocándose entre las cinco ciudades del país con mayor número de asegurados. Este crecimiento refleja un mercado laboral sólido y una economía local en expansión.

Asimismo, Mérida cuenta con uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros en el sureste, lo que fortalece su posición como un nodo estratégico para el turismo, los negocios y la inversión nacional e internacional.

Mérida fortalece el turismo, la inversión y el apoyo a la economía local

En el sector turístico, Mérida mantiene una tendencia positiva, con una ocupación hotelera cercana al 65%, superior al promedio nacional, y la llegada de más de dos millones de visitantes durante el 2025.

Además, se concretaron 16 nuevos proyectos de inversión, que representan una derrama económica superior a los 12 mil millones de pesos.

Mérida destaca por su seguridad, empleo formal y conectividad aérea (Cortesía)

Por otra parte, el Ayuntamiento de Mérida ha reforzado los programas de apoyo a emprendedores, generación de empleos dignos y promoción de la igualdad laboral. Actualmente, siete de cada diez apoyos sociales municipales benefician a mujeres, y la ciudad destaca por su alta formalidad laboral femenina y una de las menores brechas salariales del país

Con una visión de crecimiento ordenado, justicia social y prosperidad compartida, Mérida consolida su perfil como una ciudad segura, competitiva y abierta a la inversión, sentando bases firmes para el desarrollo económico sostenible en 2026.