La administración de Mérida, encabezada por Cecilia Patrón Lavidada, se ha encargado de impulsar políticas públicas que impulsen la justicia social y la igualdad de oportunidades, con el objetivo de garantizar un presente sin violencia.

Laviada detalló que a través del Instituto de las Mujeres se generan acciones que priorizan la prevención de la violencia económica y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.

“Este es el gobierno de todas; en Mérida decidimos juntas y caminamos unidas hacia un futuro con más oportunidades y sin violencias” Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

Mérida se compromete con la seguridad de las mujeres

La presidenta municipal explicó que entre las estrategias implementadas se tienen:

Instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2024-2027

Actualización del Protocolo contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual

Campaña permanente “Tolerancia Cero”

Capacitaciones internas a personal municipal

Instalaciones de botones de Alerta Segura en el Centro Histórico

Por otra parte, aseguró que mediante la Línea Mujer 800 455 76 72 se ha fortalecido la atención integral las 24 horas del día con acompañamiento jurídico y atención especializada.

Mérida avanza hacia la igualdad de género con programas que fortalecen la autonomía de las mujeres (Cortesía)

Además, se cuenta con presencia institucional en las 47 comisarías; de igual manera, el Centro de Atención y Refugio para Mujeres brinda resguardo seguro a mujeres con o sin hijas e hijos en situación de violencia extrema.

Mérida coloca a las mujeres en el centro de sus políticas públicas

El gobierno de Mérida también ha desarrollado más de 34 acciones afirmativas como:

Participación de alumnas en charlas de prevención de las violencias

Difusión de manuales de ética

Campañas permanentes para promover la Línea Mujer como línea emergente

Capacitaciones en equidad y género para restaurantes

Adecuación de espacios físicos para la atención de primer contacto

Además, se han activado protocolos de adecuación para la prevención, atención y denuncia de las violencias, así como directorios institucionales que permiten la canalización oportuna de los casos.

Mérida avanza hacia la igualdad de género con programas que fortalecen la autonomía de las mujeres (Cortesía)

Por otra parte, se impartieron talleres de:

Construyendo una vida libre de violencia

Cultura de paz

Fraternidades

Liderazgo y sororidad entre mujeres

Mediante la modalidad Mujeres Seguras en tu Establecimiento, se brindaron talleres a empresas e instituciones como Macropay, Cefemex, Financiera Bienestar, Fundación Pallace, CBTis 305, la UADY y Oxxo CEDIS.

Asimismo, con los Centros Aprende se ha beneficiado a más de 2 mil mujeres con talleres, cursos y acompañamiento integral. Y en coordinación con 18 empresas, se promueven espacios laborales y comunitarios libres de violencia en empresas, universidades, mercados y hospitales.

De igual manera, se han realizado 30 Bazaritas “Aliadas para Emprender” en Mérida y sus comisarías, con la participación de 300 emprendimientos liderados por mujeres. Y, con las Brigadas y Ferias “Aliadas Contigo”, el Instituto de las Mujeres recorre Mérida y sus 47 comisarías para acercar orientación, información y servicios.

Mérida avanza hacia la igualdad de género con programas que fortalecen la autonomía de las mujeres (Cortesía)

Por otra parte, se han realizado 20 brigadas “Aliadas Contigo” con visitas casa por casa, para informar a las mujeres sobre los servicios gratuitos de atención, la Línea Mujer y la aplicación móvil disponible para sistemas Android y iOS.

En materia de salud y sexualidad, se creó la Coordinación de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, desde la cual se desarrollan talleres, pláticas y ferias lúdicas #SinFiltros, con el objetivo de promover la educación integral en sexualidad.

Finalmente, se destacó el Primer Diplomado “Raquel Dzib Cicero: Atención a las Violencias de Género contra Mujeres, Niñas y Adolescentes”, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales y comunitarias.