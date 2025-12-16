La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó el reconocimiento otorgado por la UNESCO al Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya por la campaña “Mérida Ta Wéetel”, distinción que reconoce Buenas Prácticas dentro de la Red de Ciudades del Aprendizaje.

Cecilia Patrón destaca el valor de la lengua como identidad viva

El reconocimiento incluye un apoyo económico de 1 mil 500 dólares, recurso que será destinado directamente al Instituto para fortalecer sus acciones en favor de la lengua y cultura maya.

Durante el acto, la alcaldesa expresó su orgullo y agradecimiento al personal del Instituto por el trabajo que realizan para preservar la lengua materna de la región.

“Me siento profundamente orgullosa y sobre todo agradecida porque desde el instituto cuidan de nuestra lengua materna, esa lengua que nos da identidad, que nos hace saber quiénes somos y que además está muy viva porque la incorporamos a nuestro vocabulario cotidiano” Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

Tras entregar la distinción a Marcos Pech Naal, jefe del Instituto, Patrón Laviada destacó que impulsar y preservar la lengua maya fortalece la identidad, las raíces y el sentido de pertenencia de la comunidad.

La presidenta municipal subrayó la importancia de involucrar a toda la comunidad en la preservación de la identidad cultural.

UNESCO reconoce a Mérida por preservar la lengua maya con la campaña #MéridaTaWéetel (Cortesía)

Actualmente, el Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya cuenta con 240 alumnos, quienes participan activamente en la enseñanza y difusión de la lengua maya.

Finalmente, Karla Berrón Cámara, directora de Identidad y Cultura, destacó que uno de los objetivos fundamentales del Ayuntamiento es fomentar el uso y la preservación de la lengua maya.