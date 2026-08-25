El Congreso de Sinaloa eligió este martes 25 de agosto a Graciela Domínguez como gobernadora interina, tras la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

La LXV Legislatura del Congreso de Sinaloa celebró una Sesión Extraordinaria en la que, con mayoría de votos, se aprobó la propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Graciela Domínguez, diputada federal con licencia y exsecretaria de Educación, rendirá protesta en el pleno, aunque su gestión iniciará formalmente tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Graciela Domínguez es elegida como gobernadora interina por el Congreso de Sinaloa

Tras haber aplazado la sesión para elegir al gobernador interino de Sinaloa, el Congreso citó a la Sesión Extraordinaria hoy 25 de agosto de 2026, en donde se eligió a Graciela Domínguez como la persona que deberá tener este cargo mientras la licencia de Rubén Rocha Moya

Con la propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se puso sobre la mesa a Graciela Domínguez lo que se sometió a votación llevando a la mayoría en el pleno pese a argumentos de la oposición.

La Comisión definió a Domínguez como una persona “capacitada para la conducción de Sinaloa” como interina, acusando puede “distinguidos méritos” en su trayectoria política.

Graciela Domínguez es elegida como gobernadora interina con 31 votos a favor

Tras la Sesión en el Congreso de Sinaloa, los diputados y diputadas votaron al nombramiento de Graciela Domínguez para gobernadora interina de Sinaloa, quedando de la siguiente manera:

A favor: 31

En contra: 6

Abstenciones: 0

No vota: 3

Con 31 votos a favor por Morena y el PVEM, Graciela Domínguez fue elegida como la gobernadora interina de Sinaloa hasta que la licencia de Rubén Rocha Moya termine.

Sobre los votos en contra de que Domínguez tomara protesta para gobernadora interina, diputados del PRI, PAN y MC fueron los que mostraron el rechazo.

Votos para Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa. (Especial)

Claudia Sheinbaum respalda a Graciela Domínguez como gobernadora interina

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la decisión del Congreso de Sinaloa de colocar a Graciela Domínguez como candidata a gobernadora interina.

Ante ello, Claudia Sheinbaum dijo conocer a Graciela Domínguez aunque no ha profundidad como persona, pero sí la destacable labor como servidora pública.

La mandataria resaltó que la ahora gobernadora interina fue secretaria de Educación y también diputada.

Pese a los detalles que Sheinbaum partió sobre Graciela Domínguez como posible gobernadora interina de Sinaloa, dijo que quien fuese debe priorizar la “paz, seguridad y bienestar para el pueblo”.

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