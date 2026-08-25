Claudia Sheinbaum, presidenta de México ha respaldado a Graciela Domínguez tras enterarse en plena mañana sobre su designación en el Congreso de Sinaloa como posible gobernadora interina.

“Tengo el gusto de conocerla, pero no a profundamente, se que es una mujer honesta, ella fue secretaria de educación y diputada, una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así la mandataria Sheinbaum expresó su apoyo a Graciela Domínguez en lo que disponga para Sinaloa, y deseo un periodo de gobernadora interina donde se trabaje para el pueblo del estado.

“Apoyarla para lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa, que cierre bien este periodo hasta donde le corresponda y trabaje por la paz, seguridad y bienestar para el pueblo de Sinaloa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Elección de Graciela Domínguez fue del Congreso de Sinaloa, no de presidencia: Claudia Sheinbaum

Ante la pregunta sobre la gubernatura interina en Sinaloa donde políticos pedían no elegir a personajes ligados con Rubén Rocha, la mandataria Sheinbaum dejó en claro que elección de Graciela Domínguez fue del Congreso de Sinaloa y no de su mandato.

“Es una decisión del Congreso, no una decisión de la presidenta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues tras perfilarse como la favorita, se recordó que Graciela Domínguez se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa bajo la administración de Rubén Rocha Moya.

Pese a esto, Sheinbaum refrendó su apoyo asegurando que Graciela Domínguez tiene las bases para ostentar la gubernatura de Sinaloa.

“De lo que conozco, es que es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Sheinbaum puntualizó que Graciela Domínguez sabrá llevar las elecciones en el estado de 2027, así como el trabajo en conjunto con la parte federal en términos de seguridad en Sinaloa.