La Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 vivió una de sus jornadas más concurridas con la presentación del cantante Pancho Barraza, quien reunió a más de 10 mil personas en una noche marcada por música regional y ambiente festivo en Mazatlán.

El artista sinaloense ofreció un espectáculo especial como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria, con un repertorio que incluyó varios de sus temas más conocidos. El show estuvo acompañado por su Banda Santa María, mariachi y coreografías, lo que generó una respuesta entusiasta entre motociclistas, turistas y público local.

Más de 12 mil motociclistas participan en actividades en Semana de la Moto Mazatlán

Antes del concierto principal, el escenario recibió un homenaje al rock en español con la participación de músicos vinculados a agrupaciones representativas del género. Entre ellos estuvieron integrantes relacionados con La Ley, Kenny y Los Eléctricos, Elefante, Amantes de Lola, Rostros Ocultos, Cuca y Víctimas del Doctor Cerebro, además de otros invitados que animaron la velada.

La jornada también incluyó la tradicional convivencia en la zona de Olas Altas, donde se concentraron más de 12 mil motociclistas provenientes de distintos puntos de México y del extranjero, como parte de las actividades del encuentro.

Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 suma más de 10 mil fans en concierto de Pancho Barraza (cortesía)

El programa concluirá con el tradicional desfile por el malecón, uno de los momentos más esperados por asistentes y visitantes. El recorrido reunirá a cientos de motocicletas que atravesarán la franja turística del puerto, generando un espectáculo característico de esta celebración.

Por la noche, el Centro de Convenciones de Mazatlán albergará el concierto de clausura a cargo de Mägo de Oz, que se presentará por primera vez en este evento para cerrar la edición número 30.

La Semana Internacional de la Moto de Mazatlán se mantiene como uno de los encuentros turísticos más importantes del puerto, al reunir espectáculos musicales, actividades para motociclistas y una amplia afluencia de visitantes que impulsan la economía local.