Mazatlán será sede de la Semana Internacional de la Moto 2026, evento que se realizará del 8 al 11 de abril y que recibirá a más de 15 mil motociclistas que dejarán una derrama económica superior a los 800 millones de pesos.

Este evento tiene como objetivo posicionar a Mazatlán como destino competitivo para el turismo de eventos masivos, atrayendo a miles de visitantes.

Semana Internacional de la Moto 2026 impulsa turismo y economía en Mazatlán

Durante varios días, motociclistas nacionales y extranjeros llegarán a Mazatlán para formar parte de la Semana Internacional de la Moto, evento que combina la adrenalina, la música y la diversión.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo, señaló que el evento forma parte de la estrategia para atraer visitantes nacionales e internacionales, así como a medios especializados para reforzar la imagen de Mazatlán.

En el marco del 30 aniversario de la Semana de la Moto, se realizarán rodadas a pueblos cercanos como El Quelite o La Noria, exhibiciones acrobáticas, concursos de personalización y zonas gastronómicas.

Y es que, por si fuera poco, este magnífico evento contará con la presencia de Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur, espectáculos que se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones.

Por otra parte, el viernes 10 de abril se realizará un tributo al Rock en Español con:

Clavería (La Ley)

Kenny (La de Los Eléctricos)

Guevara (Elefante)

Kazz (Amantes de Lola)

Cala (Rostros Ocultos)

Animalf (Cuca)

Chirino (La Ley)

Stone (Víctimas del Doctor Cerebro)

Merenglas

Grupo Clase A

Pancho Barraza

Mientras que el sábado 11 de abril la noche será encabezada por Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y Mago de Oz. Además del imperdible desfile por el malecón, donde miles de motociclistas, turistas y locales se reúnen para observar las motos.

Con la llegada de la Semana Internacional de la Moto 2026, Mazatlán reafirma su compromiso por impulsar acciones que impacten directamente en la economía del puerto, beneficiando a sectores principales como el turismo, restaurantes y prestadores de servicios.