Sinaloa recibió este viernes 10 de abril de 2026 a miles de motociclistas que participan en la Semana Internacional de la Moto 2026, con actividades realizadas en la zona de Olas Altas, Mazatlán.

Durante la tradicional comida de convivencia, que se lleva a cabo año con año, visitantes y locales disfrutaron de grupos musicales en vivo en un ambiente de energía y hermandad biker.

Mazatlán, sede de uno de los eventos biker más importantes

Como parte de las actividades, se ofrecieron miles de platillos como muestra del orgullo gastronómico y la hospitalidad que Mazatlán brinda a motociclistas de todo México y el extranjero.

Esta celebración representa una tradición de más de 30 años, consolidándose como uno de los eventos biker más importantes del país, donde la convivencia y la camaradería son protagonistas.

El programa de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 continúa este viernes por la noche en el Centro de Convenciones, con un concierto tributo al rock en español en el que participan:

Clavería (La Ley)

Kenny (La de Los Eléctricos)

Guevara (Elefante)

Kazz (Amantes de Lola)

Cala (Rostros Ocultos)

Animalf (Cuca)

Chirino (La Ley)

Stone (Víctimas del Doctor Cerebro)

Además, se presentarán Merenglas y Grupo Clase A, con el cierre a cargo de Pancho Barraza. Para el sábado, se tiene programado el tradicional desfile por el Malecón, uno de los momentos más esperados del evento.

Por la noche, el escenario recibirá a agrupaciones como Rock And Roses, Black Beats y Los Madakakers, además de la presentación estelar de Mago de Oz, como parte del cierre de actividades musicales.

Con estos eventos, Mazatlán reafirma su lugar como un destino clave para el turismo y la cultura biker en México, atrayendo a miles de visitantes cada año.