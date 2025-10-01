Durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, la inversión privada en Sinaloa aumentó un 15%, alcanzando los 114 mil 772 millones de pesos entre enero de 2022 y junio de 2025. Estos resultados son gracias al fortalecimiento de sectores estratégicos como el turismo, la logística y la industria.

Sinaloa asegura la confianza de los inversionistas

De acuerdo con el director del Centro para la Inversión y el Comercio (CIT), Germán Rivera Carlón, la confianza empresarial se debe a los incentivos fiscales, la competitividad y la conectividad estratégica con los mercados internacionales.

“Lo que hemos transmitido a los inversionistas es que, a través de los años, los compromisos e incentivos se siguen respetando, con un Secretario de Economía que conoce el mundo empresarial y con Codesin, que habla el mismo lenguaje de los inversionistas que llegan a Sinaloa” Germán Rivera Carlón, director del CIT

Asimismo, dio a conocer que el sector turismo es uno de los más dinámicos, pues actualmente se construyen 9 hoteles con una inversión de 182 millones de dólares, que sumarán un total de 1400 habitaciones. Además, otros 7 hoteles por 133 millones de dólares están en planes de construcción y otros proyectos adicionales por 200 millones de dólares.

En materia de logística, señaló que la próxima apertura del Mazatlán Logistic Center, el cual es un parque industrial de 900 millones de pesos que potenciará la agroindustria, el comercio y la manufactura.

Sinaloa se convierte en un destino estrella para inversionistas

Por su parte, la directora de Competitividad e Innovación Empresarial, Daniella Torres, detalló que los Certificados de Promoción Fiscal han sido claves para atraer inversionistas y generar empleos.

De acuerdo con Torres, del 2021 al 2025 se han otorgado 232 certificados, los cuales impulsaron una inversión privada de 62 mil 869 millones de pesos, y generaron más de 30 mil empleos.

Los resultados se han dado gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, quienes han consolidado a la entidad como un destino atractivo para la inversión nacional e internacional.